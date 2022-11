O Ministério da Família deverá comunicar, formalmente, esta semana a sua aprovação provisória para o lar de idosos da Orpea em Merl.

Acusações de maus-tratos

Apesar do escândalo, Orpea deverá obter licença para lar no Luxemburgo

O Ministério da Família deverá comunicar, formalmente, esta semana a sua aprovação provisória para o lar de idosos da Orpea em Merl.

Nos últimos dias, o grupo Orpea voltou a ser notícia em França ao ser colocado sob proteção judicial para renegociar a sua dívida, depois de uma polémica de vários meses envolvendo atos de negligência e maus-tratos na cadeia de lares, que chegou, mesmo, a ser condenada em junho deste ano.

Apesar do escândalo, o grupo deverá ver aprovado o seu projeto para criar um lar de idosos em Merl, avançou esta quarta-feira a Paperjam, acrescentando que o Ministério da Família enviará uma carta ao Orpea, ainda esta semana, para comunicar formalmente a sua decisão.

Esta notícia surge apesar do desacordo de parte da classe política sobre o assunto e do clamor da OGBL na sequência do escândalo causado em França após a morte de uma idosa num dos lares do grupo. A ministra da Família, Corinne Cahen (DP), responsável pelo dossiê, disse à Paperjam que "pediu todas as garantias possíveis e imagináveis" ao grupo francês.

"Somos um país democrático e qualquer pessoa que respeite as nossas leis é livre de se estabelecer aqui. Mas avisei os gestores da Orpea no Luxemburgo que todos os holofotes estão sobre eles, que estão a ser vigiados."

Recorde-se que o pedido de licenciamento da Orpea tinha chegado ao ministério da Corinne Cahen no final de janeiro, ao mesmo tempo que o escândalo rebentou, na sequência das revelações feitas no livro "Les Fossoyeurs" pelo jornalista Victor Castanet.

Foi por essa razão que a o ministra solicitou "o maior número possível de garantias para lhes dar aprovação". Os critérios parecem ter sido cumpridos, mas o Ministério informa, no entanto, que, como todos os lares no país, o da Orpea terá duas inspeções por ano: uma conduzida pelo Ministério da Família e outra pelo Ministério da Segurança Social.

Abertura deverá ser ainda este ano

Corinne Cahen afirma categoricamente que as autoridades intervirão "também sem aviso prévio, após queixas ou relatórios". "Não acontece com frequência, mas já aconteceu no país. E acho que se sente quando há um problema numa residência: o eco volta, como diz uma expressão luxemburguesa".

Embora o assunto ainda esteja em curso, já foram anunciadas duas nomeações para a estrutura que deverá ser chamada "Récital". Stéphanie Rondoz será diretora e Gérald Vanhove será chefe de cozinha.

A estrutura Récital incluirá tanto uma residência com 23 apartamentos, como uma casa de repouso e de cuidados com 123 camas. A data de abertura ainda não é conhecida, mas, muito provavelmente, terá lugar antes do final de 2022.

(Este artigo foi originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

