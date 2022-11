O Contacto apresenta vários testemunhos de médicos que não conseguem exercer no Luxemburgo porque o Ministério da Saúde não lhes reconhece as competências.

Apesar da falta de profissionais, há médicos que não podem exercer

Madalena QUEIRÓS É um paradoxo que pode deixar muita gente por atender nos hospitais do Luxemburgo. Num país que desespera por conseguir profissionais da saúde, há muitos que não podem exercer porque o Ministério da Saúde não lhes reconhece as competências. São vidas perdidas...

É doutorada em neuropediatria por uma das melhores universidades do mundo. Tentou durante anos o reconhecimento do seu diploma no Luxemburgo que foi concluído numa universidade do Japão. Mas desistiu porque nunca recebeu resposta das autoridades. Ao todo foram 13 anos de formação avançada, altamente especializada, "que podia ter salvo muitas vidas e que foi desperdiçada", refere a própria que prefere não ser identificada.

Nunca exerceu no Grão-Ducado. E não foi por falta de bater a muitas portas. O processo que se transformou num verdadeiro calvário começou em 1999, quando veio viver para o país com o marido. Recorreu a um advogado para lhe tratar do processo que só encontrou portas fechadas. Esta brasileira ainda exerceu durante algum tempo, nas temporadas que passava no Brasil. Mas quando regressava ao Luxemburgo não podia fazer aquilo que mais gostava e para o qual foi treinada.

Recorda-se que um dos primeiros passos que deu foi falar com o diretor clínico do Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) que lhe disse de uma forma desanimada: "o Luxemburgo não tem qualquer sistema para validar o seu diploma". E o processo tornou-se um beco sem saída. "Cada vez que se responde a uma exigência, eles colocam outra, são obstáculos atrás de obstáculos", afirma sobre o dossier que entregou no Ministério da Saúde.

Apesar de tudo, ficou cerca de um ano no CHL como médica visitante, "o que não permite exercer a prática médica, nem receitar, mas permite estar no hospital".

"Como não havia meio de legalizar o meu diploma, desisti", confessa com desalento. "O tempo foi passando e a minha vida profissional virou um deserto porque tive que escolher entre a carreira do meu marido e a minha", diz. Exercia quando ia ao Brasil, mas com o tempo foi-se desatualizando.

Médico repete especialidade na Alemanha

Os casos sucedem-se. Como o de um médico urologista oriundo da Colômbia. Durante 16 anos exerceu no Brasil, mas desde que chegou ao Luxemburgo, em 2019, ainda não conseguiu o reconhecimento do seu diploma. Relata ao Contacto que se preparou para poder trabalhar no país: "comecei a estudar a francês para poder comunicar aqui e fiz um curso de traumatologia reconhecido internacionalmente".

Depois obteve a equivalência do seu diploma na Universidade do Porto, em Portugal. "Foi-me concedida a equivalência e emitida a cédula de identificação para exercer pela Ordem dos Médicos do Norte, tendo permissão para exercer a profissão de médico com autonomia", sublinha.

Quando chegou ao Grão-Ducado entrou em contacto com o Ministério da Saúde "para regularizar a sua situação, entregar a documentação e poder trabalhar". Estávamos em maio de 2019. Na altura o ministério solicitou quatro documentos adicionais que foram entregues. Agora só falta certificação como especialista em urologia reconhecida num país da União Europeia. Neste momento está a aprender alemão.

Numa carta enviada a 23 setembro de 2021, há mais de um ano, pede que enquanto aguarda o fim do "processo de validação da especialidade de urologia na Alemanha uma permissão para trabalhar como médico assistente no Luxemburgo". Mais de um ano depois ainda não recebeu qualquer resposta. Tentou obter uma explicação pelo telefone várias vezes, mas não conseguiu qualquer informação.

"Com 50 anos, estou há três anos parado e os colegas mais jovens começam a ser chamados para os hospitais que não me veem com bons olhos por causa da minha idade", desabafa em declarações ao Contacto.

Para subsistir com a família está a receber um apoio do Estado luxemburguês. Mas diz que o que quer é trabalhar. "Não tenho país, porque no Luxemburgo ninguém me dá resposta, na Alemanha sou encarado como estrangeiro. Pensava que o difícil era estudar alemão, mas o pior é enfrentar a burocracia", desabafa. O Contacto tentou obter uma explicação do ministério da Saúde, mas até à hora do fecho desta edição não recebeu qualquer resposta.

Casos como estes que relatamos são histórias de vocações perdidas. Profissionais altamente qualificados em vários setores da Saúde que não podem exercer porque o Luxemburgo não lhes reconhece as habilitações. O que é ainda mais grave num país com um sistema de saúde em que faltam profissionais em quase todos os setores e especialidades.

Paulette Lenert lidera o Ministério da Saúde, único responsável pelo reconhecimento de diplomas de médicos que se formaram noutros países.

Falhas no reconhecimento de diplomas gera questão parlamentar

O problema já provocou uma questão parlamentar à ministra da Saúde feita pelo ADR. A questão assinada por Jeff Engelen foi enviada no passado 25 de outubro.

No documento, o deputado pede que a tutela esclareça porque é que "há pedidos de médicos estrangeiros para poder exercer neste país que não são respondidos em tempo útil". O partido pretende ainda saber quantas pessoas existem no ministério a responder a estes pedidos e quantos destes processos existem anualmente.

Jeff Engelen é o deputado do ADR que apresentou a questão parlamentar sobre a dificuldades do reconhecimento de diplomas na Saúde.

Mais à frente, o partido questiona "quantos pedidos de autorização foram apresentados por médicos estrangeiros nos últimos cinco anos, quantas dessas pessoas não receberam uma resposta até agora, e quantas candidaturas foram rejeitadas e quais os motivos para essa recusa".

Aguarda-se agora a resposta da tutela liderada por Paulette Lenert.

