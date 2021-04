Apesar da covid-19 há outras vacinas que não devem ser esquecidas

Alerta está inserido na campanha de sensibilização do Governo no âmbito da Semana Mundial da Vacinação.

Alerta está inserido na campanha de sensibilização do Governo no âmbito da Semana Mundial da Vacinação.

Com o mundo focado na vacinação contra a covid-19 o Executivo luxemburguês apela para a importância de outras vacinas contra outras doenças. No âmbito da Semana Mundial da Vacinação, que decorre sob o lema "as vacinas unem-nos", o ministério lembra que a vacinação tem salvo anualmente milhares de vidas, e com ela tem sido possível erradicar dezenas de doenças mortais.

Tal como no caso da covid-19 a vacinação não é obrigatória no país mas altamente encorajada pelas autoridades de saúde. No caso do Grão-Ducado, doenças como a varíola, poliomielite, difteria e tétano estão praticamente erradicadas graças à vacinação, mas há outras que ainda continuam a ser diagnosticadas, nomeadamente o sarampo, rubéola e papeira, devido à não vacinação.

O Ministério da Saúde apela, assim, a todos os residentes que nasceram depois de 1980 para confirmar que receberam a segunda do fármaco contra as três doenças, incluído no plano nacional de vacinação.

No caso das vacinas contra a poliomielite, difteria e tétano devem ser renovadas a cada dez anos. Na mensagem a ministra da Saúde, Paulette Lenert, aproveita para dizer que a pandemia da covid-19 "tem demonstrado a importância da vacinação" e volta a apelar mais uma vez à vacinação contra a doença com vista ao regresso a uma vida mais normal.

