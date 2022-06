Apenas um caso da doença de Lyme reportado no Luxemburgo este ano

Petição Doença de Lyme Tânia Silva consegue recolher 7500 assinaturas

Tânia Silva é portadora da doença de Lyme e lançou uma petição no Parlamento luxemburguês para pedir mais apoios, e ajudas do Estado para os doentes crónicos da doença. A iniciativa recolheu 7500 assinaturas, e agora vai ser discutida no Parlamento.