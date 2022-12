A SNCF anunciou que apenas dois em cada três comboios irão circular no fim-de-semana de Natal devido a uma greve dos revisores, de acordo com as estimativas iniciais.

Sociedade 2 min.

Greve

Apenas dois em cada três comboios vão circular no fim de semana de Natal

AFP A SNCF anunciou que apenas dois em cada três comboios irão circular no fim-de-semana de Natal devido a uma greve dos revisores, de acordo com as estimativas iniciais.

"Pelo menos dois comboios em cada três" irão circular este fimde-semana, anunciou o CEO da SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, em conferência de imprensa.



Na sexta-feira, irão circular dois TGV em cada três nos eixos Atlântico e Mediterrâneo, e um comboio em cada dois no eixo Norte; a ligação Paris-Lille será no entanto quase normal.

Autocarros de substituição vão ligar Thionville e Luxemburgo em 2024 A alteração, que se deve às obras de requalificação da rede ferroviária, foi anunciada na noite desta terça-feira pelos CFL.

Três em cada quatro TGV irão funcionar no Leste. Três em cada quatro comboios de Ouigo também deverão circular. Os comboios interurbanos deverão circular normalmente.

Os detalhes para sábado e domingo ainda não foram comunicados, mas o cenário será mais ou menos o mesmo que o de sexta-feira, "ligeiramente agravado", anunciou Alain Krakovitch, director do TGV-Intercités. "Posso compreender que há exigências, mas para as férias de Natal... esta não é a altura certa", disse Christophe Fanichet.

Passageiros serão avisados

Espera-se que 200.000 pessoas não possam viajar, das 800.000 que deverão estar nos comboios este fim de semana. Os clientes receberão informações sobre o cancelamento do comboio por SMS e e-mail. São encorajados a antecipar a partida, se possível, e poderão trocar os bilhetes gratuitamente ou obter um reembolso.

Desde novembro, a SNCF tem vindo a lutar para estabelecer um diálogo com o grupo de revisores que estão na origem desta greve. Exigem um melhor reconhecimento da natureza específica do seu trabalho.

O coletivo nacional ASCT (CNA) tem mais de 3.500 membros no Facebook e rejeita qualquer ligação com os sindicatos, apesar de ter tido de contar com os sindicatos para fazer as suas reivindicações e para dar o aviso de greve.

Linha para Metz é a campeã em atrasos e cancelamentos A linha transfronteiriça para Thionville e Metz é a pior da rede dos CFL. A linha 50, que liga o Luxemburgo à cidade belga de Arlon, é a mais fiável do país.

Primeiras propostas

Um primeiro fim-de-semana de greves, de 2 a 5 de dezembro, levou a SNCF a cancelar 60% dos seus TGV e comboios Intercidades. "Fizemos tudo para evitar esta greve, demos todas as oportunidades ao diálogo social", disse Fanichet. "Chegámos a propostas sem precedentes, fortes e concretas", sublinhou, pedindo novamente aos controladores de bilhetes que não avançassem com a paralisação.

Na sequência de uma reunião com o coletivo e sindicatos a 8 de dezembro, a direção propôs aumentar o "bónus de trabalho" dos revisores em 600 euros por ano, parte do qual seria integrado no salário em 2024, bem como um subsídio adicional de 600 euros brutos por ano. Existem outras propostas em cima da mesa.





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.