Golpes fraudulentos estão a ocorrer com frequência no mercado imobiliário do Grão-Ducado. Uma quase vítima e o representante da defesa do consumidor deixam alertas.

Apartamento barato no Luxemburgo anunciado na internet? Pode ser fraude

Frederik WEMBER

Quem quer comprar algo pela internet deve estar sempre preparado para possíveis tentativas de fraude. O mercado imobiliário não foge à regra. Que o diga um cidadão alemão que foi alvo de uma tentativa de golpe fraudulento quando procurava um apartamento para arrendar na capital do Luxemburgo. O caso aconteceu há umas semanas.



Num testemunho em exclusivo ao Luxemburger Wort, o jovem adulto relatou que tinha visto um apartamento barato para arrendar na internet, localizado a nordeste do centro da capital. A casa estava a ser oferecida por um particular que a descrevia como um “flat share”, ou seja, um quarto individual, num apartamento com cozinha, casa de banho e sala compartilhadas.

O particular dizia ser uma mulher chamada Kim e definia-se como uma jovem simpática que tinha um quarto para arrendar na sua casa, o qual poderia ser fechado à chave.

No anúncio - onde era publicado o endereço da casa - a descrição do apartamento condizia com as fotografias publicadas. A proximidade de lojas e de um ginásio foi verificada pelo jovem alemão, bem como as boas ligações da casa no que diz respeito ao acesso rápido a transportes públicos. Por esta altura, tentativas de fraude menos complexas poderiam já ter sido descobertas na verificação da localização e morada, mas este não foi o caso.

Sinais de fraude ignoradas

A mulher, Kim, insistiu que o contrato fosse celebrado rapidamente e que o futuro inquilino pagasse já uma caução de dois meses de renda, além da primeira prestação mensal.

"Este tipo de coisas é típico dos golpistas", diz Pascal Koehnen, da União de Consumidores do Luxemburgo (ULC). "Se discutir com estes malfeitores eles vão dizer-lhe que há muitos candidatos interessados e, por isso, terá de transferir o dinheiro rapidamente para garantir que fica com a habitação”.

Pascal Koehnen continua: "O preço atrativo do apartamento faz-nos esquecer os cuidados a ter, especialmente se tivermos pouco dinheiro e precisarmos de um lugar para viver rapidamente. Um verdadeiro proprietário não quererá necessariamente o dinheiro rapidamente, mas estará mais interessado em saber se o potencial inquilino é digno de confiança e com situação solvente”.

Numa primeira fase e para redigir o contrato com o jovem alemão, Kim pediu-lhe uma fotografia da frente do cartão de cidadão e o seu endereço atual completo. No entanto, nesta fase, não é de todo necessário enviar as fotos do bilhete de identidade.

De seguida, a suposta proprietária enviaria o documento do contrato para o futuro inquilino assinar. O alemão teria de assinar o contrato e fazer logo o pagamento do valor combinado e, só depois, é que a suposta proprietária colocaria a sua assinatura no contrato.

Primeiro o contrato, depois o pagamento

Pascal Koehnen não recomenda tal pagamento adiantado sem que primeiro seja celebrardo um contrato sólido: "É absolutamente invulgar o pagamento em dinheiro antes de um contrato estar concluído. Uma vez efetuado o pagamento, o contrato assinado é enviado, mas com uma assinatura que provavelmente não tem nada a ver com o nome completo dado por Kim”.

O alemão suspeitou de algo e não enviou as fotografias do seu documento de identificação. Decidiu, primeiro, contactar um conhecido seu luxemburguês que nessa altura estava no Grão-Ducado. Essa pessoa deslocou-se ao apartamento, de acordo com o endereço publicado no anúncio, e descobriu que nem o apartamento estava para arrendar nem a alegada proprietária Kim vivia lá, aliás, tal pessoa nunca tinha lá morado. Mais: o número pessoal que Kim dera dificilmente poderia ser verdadeiro, como declarou o conhecido ao alemão.

"Se possível, deve-se fazer sempre uma visita ao local, se necessário por uma pessoa de confiança. As pessoas que vêm do estrangeiro são frequentemente alvo de burlas, uma vez que é difícil deslocarem-se ao país só para visitar a habitação. No entanto, deve-se sempre marcar uma visita prévia. É precisamente quando são exigidos pagamentos em dinheiro, sem uma visita, que se deve ficar alerta. Mesmo que o apartamento exista realmente, é preciso ver se existem quaisquer danos que precisem de ser mencionados num contrato", explica Pascal Koehnen.

Obter o máximo de garantias

Há sites na internet, como o roomlala, que oferecem uma segurança suplementar aos inquilinos, ao reterem como fiduciários a renda do primeiro mês, assim como outros eventuais pagamentos suplementares. Apenas no dia seguinte ao primeiro dia da mudança do inquilino para a nova habitação é que o pagamento é transferido, se nenhuma queixa por fraude for colocada até lá.

Logo que seja detetado um esquema fraudulento, a polícia luxemburguesa aconselha que se contacte de imediato as autoridades competentes e se apresente uma queixa criminal. No caso de fraude na internet, a pessoa deve dirigir-se às autoridades da jurisdição da sua residência. É que um potencial roubo de identidade pode ter consequências mais graves do que apenas a perda de dinheiro, o que por si só já é suficientemente mau.

Os dados pessoais não devem nunca ser fornecidos de ânimo leve, especialmente a digitalização de bilhetes de identidade. A proteção contra o uso indevido de dados pode ser dispendiosa e pode até chegar demasiado tarde. Se já tiver sido efetuada uma transferência de dinheiro no momento em que a fraude é detetada, é possível recuperar o montante, solicitando ao banco que utilize o procedimento de recuperação. No entanto, isto nem sempre é bem sucedido.

Este artigo foi traduzido do Wort edição francesa, sendo publicado originalmente no Wort.lu/de

