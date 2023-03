O Tratado dos Oceanos assinado no domingo vai permitir a conservação de 30% do alto mar até 2030. Um passo fundamental para salvar o planeta, dizem cientistas e ativistas.

Tratado dos Oceanos

Após quase vinte anos “o barco chegou à costa”

Telma MIGUEL O Tratado dos Oceanos assinado no domingo vai permitir a conservação de 30% do alto mar até 2030. Um passo fundamental para salvar o planeta, dizem cientistas e ativistas.

Na madrugada de domingo, Rena Lee disse aos microfones a frase que vai ficar para a história: “O barco chegou à costa”. Depois, a embaixadora de Singapura e presidente da Conferência Intergovernamental sobre a Biodiversidade Para lá das Jurisdições Nacionais, quase não continha as lágrimas enquanto esfregava os olhos de emoção e cansaço.

Na sala da sede da Organização das Nações Unidas, os delegados de 193 nações tinham acabado de assinar um tratado que há quase duas décadas estava a ser negociado. Após a última etapa de quinze dias em Nova Iorque e 35 horas sem interrupção– muitas das quais depois de acabado o tempo previsto para as negociações – o acordo foi finalmente fechado.



O Tratado dos Oceanos consagra que até 2030, 30% do chamado Alto Mar tem de estar sob proteção, de forma a serem criados santuários de biodiversidade marítima em grande escala. Falta apenas o documento ser traduzido nas seis línguas oficiais da ONU e ratificado por 60 países para que entre em vigor. Mas segundo disse Rana Lee, o texto não voltará a ser aberto para negociações.

Oficialmente, o documento assinado tem o nome de Tratado Sobre a Biodiversidade Para lá das Águas sob Jurisdição Nacional (BBNJ, na sigla inglesa).

Rena Lee agradeceu aos delegados a dedicação que permitiu que em maratonas de negociações o texto chegasse à versão final. “O sucesso é também vosso”, disse.

Na sala da conferência estava também uma testemunha pouco habitual: a atriz Jane Fonda, que desde há alguns anos se tem interessado pela luta contra as alterações climáticas e que criou um movimento de protesto em Washington. Às Nações Unidas, a atriz e ativista foi entregar um ficheiro contendo 5.5 milhões de assinaturas recolhidas em 157 países pedindo um tratado ambicioso para defender os ecossistemas do alto mar.

A atriz publicou uma foto a sorrir no seu Instagram, sentada entre os delegados, após o anúncio de que “o barco chegou à costa”.

O BBNJ estabelece ainda uma “Conferência das Partes”, ou COP, tal como as que já existem para o Clima – e que têm tido grande destaque nos media, como a COP27 no Egito – e as COP para a biodiversidade. Estas novas COP sobre os oceanos irão reunir-se regularmente para avançar com aspetos técnicos, políticos e implementação do tratado inicial celebrado a 5 de março.

O papel da UE: 40 milhões de euros para acelerar o Tratado

Os cientistas consideram que será preciso um mínimo de 30% de proteção de sobrepesca, poluição e exploração do fundo marinho para que os oceanos na sua totalidade recuperem a biodiversidade e a sua função de produção de oxigénio e sumidouro de carbono. A função dos oceanos no equilíbrio das temperaturas globais tem sido igualmente enfatizada pelos cientistas em vários relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, (IPCC, na sigla inglesa).

Em dezembro de 2022, foi assinado o Tratado de Kunming-Montreal, no qual as nações signatárias da Conferência das Partes sobre Biodiversidade se comprometeram a proteger 30% da superfície terrestre – incluindo zonas marítimas e oceanos até 2030. Este objetivo é muitas vezes grafado como 30x30.

Sem este tratado – que cria condições para regulamentar e defender as águas internacionais – esse objetivo ficaria por cumprir. O acordo assinado este domingo foi aplaudido por cientistas e ativistas, como um histórico primeiro passo para salvar o Alto Mar, neste momento aberto a exploração da indústria pesqueira e da exploração mineira do fundo do oceano.

A Coligação de Alta Ambição – que reúne os países da União Europeia, o Reino Unido, os Estados Unidos e a China – terão sido fundamentais nas negociações entre os vários interesses que levaram ao acordo. Segundo um comunicado da Comissão Europeia, esta coligação reúne 52 países que se envolveram “ao mais alto nível político em favor da proteção dos oceanos”. A coligação foi lançada na Cimeira Um Oceano, em 2022, pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e pela presidência francesa da UE.

A Comissão Europeia anunciou que vai atribuir 40 milhões de euros para um Programa Global dos Oceanos, para assegurar a rápida implementaçãos do Tratado dos Oceanos e para ajudar os países em vias de desenvolvimento a prepararem-se para as mudanças. A Comissão Europeia também convida os seus parceiros da Coligação a juntarem-se ao financiamento deste programa.

Meia década para proteger os oceanos

Em Nova Iorque, onde esteve durante as negociações desde há duas semanas, o comissário europeu para o ambiente, oceano e pescas, Virginijus Sinkevičius, considerou que no domingo se atingiu “um momento histórico para os oceanos”.

A associação ambientalista Greenpeace, no seu site, entende que este tratado “é uma vitória monumental para a proteção dos oceanos, e um sinal importante de que o multilateralismo ainda funciona num mundo cada vez mais dividido”. No entanto, refere-se que “ainda há lacunas no texto, e os governos devem assegurar que o tratado é posto em prática de forma efetiva e justa para ser considerado verdadeiramente ambicioso”.

A responsável do Greenpeace que acompanhou as negociações em Nova Iorque, Laura Meller, louvou “os países por procurarem compromissos, pondo de lado diferenças e alcançando um tratado que nos permitirá defender os oceanos, aumentar a nossa resistência às alterações climáticas e salvaguarda o modo de vida de milhões de pessoas. Podemos finalmente passar da conversa à prática”.´

No entanto, a responsável do Greenpeace alertou: “Os países devem adotar formalmente o Tratado e ratificá-lo para que entre em vigor, e a seguir criar os santuários marinhos de que o nosso planeta precisa. O relógio ainda está a bater para conseguirmos os 30x30. Temos apenas meia década, não podemos perder tempo”, afirmou.

