Após admitir falha, mais de 60 países assumem novo compromisso pela biodiversidade

Relatórios recentes das Nações Unidas revelaram que os países não demonstraram preocupação em não atingir as 20 metas a que se propuseram em 2010 para travar a perda da natureza.

Mais de 60 chefes de Estado e de Governo em todo mundo lançaram esta segunda-feira, dia 28 de setembro, um novo conjunto de promessas de ação "urgente e imediata" para travar a perda da natureza e proteger a biodiversidade da Terra.

Nas vésperas daquela que será a primeira Cimeira da ONU sobre Biodiversidade, a acontecer esta quarta-feira, 30 de setembro, os vários países, que juntos representam mais de um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, assumiram um compromisso global de reduzir a poluição atmosférica, eliminar o plástico dos oceanos e fazer a transição para sistemas alimentares mais sustentáveis até 2030.

Segundo a AFP, a promessa surge apenas duas semanas após a revisão periódica das Nações Unidas dos planos de conservação globais existentes, onde se constata o desmazelo de várias nações mundiais em atingir as 20 metas a que se propuseram em 2010 para travar a perda da natureza.





A Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistémicos, da ONU, advertiu no ano passado que pelo menos um milhão de espécies estariam perto da extinção, graças à alteração significativa de 75% da superfície terrestre provocada por ações humanas. Nestas alterações incluem-se, por exemplo, a perda de 85% da área das zonas húmidas, bem como o impacto humano em 66% da área oceânica graças à atividade piscatória, à poluição e à alterações químicas das águas provocadas pela acidificação das chuvas.

Também o Índice Bienal do Planeta Vivo da WWF, divulgado separadamente este mês, mostrou que as populações selvagens de animais, aves, peixes e plantas tinham caído quase 70% desde 1970.

"Dois grandes relatórios publicados este mês concluem que estamos a falhar completamente na proteção da diversidade da vida na Terra", disse à AFP Johan Rockstrom, diretor do Instituto Potsdam de Investigação do Impacto Climático e co-presidente da Comissão Internacional da Terra, uma organização de cientistas empenhados em salvar o planeta. "Estamos a falhar na proteção da resiliência dos nossos bens comuns globais". E estamos a falhar em assegurar um planeta estável para as gerações futuras", lamentou.

Nações incluindo Alemanha, França, Grã-Bretanha e México prometeram desenvolver um plano "ambicioso" para a Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade COP15, a realizar no próximo ano em Kunming, na China. Plano esse que incluiria o fim dos subsídios "prejudiciais" aos combustíveis fósseis e ao incentivo ao consumismo global, substituindo-os com objetivo de restaurar espaços selvagens como florestas e zonas húmidas, e reequipar os sistemas agrícolas globais para reduzir a destruição de florestas e o desperdício de alimentos.

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Ambiente, hoje em dia um terço dos alimentos produzidos no nosso planeta, o equivalente a cerca de 1,3 mil milhões de toneladas, é perdido ou desperdiçado todos os anos. Só os países ricos desperdiçam quase tanta comida (220 milhões de toneladas) como a produção total da África Subsariana (230 milhões de toneladas).

"A perda da natureza e da biodiversidade é tão grave que representa graves riscos para a nossa saúde, economia e subsistência", disse à AFP o diretor-geral do WWF International, Marco Lambertini. "Não podemos continuar a ignorá-la, e devemos agir de forma decisiva". Os ativistas esperam que no próximo ano seja adotado um acordo ao estilo de Paris para proteger a natureza, com as nações a acordarem um quadro global para travar e inverter a perda de biodiversidade.

Mais ambição de líderes mundiais

A Cimeira das Nações Unidas sobre Biodiversidade acontece esta quarta-feira, 30 de setembro. Mais de 100 líderes mundiais vão reunir-se virtualmente com objetivo de mobilizar ações concretas para travar o declínio da biodiversidade do planeta, que, entre muitas outros danos, desde 1970 já registou uma perda de 68% dos seres vertebrados existentes.

O objetivo é criar uma dinâmica política para a Conferência das Partes da Convenção sobre a Biodiversidade (COP15) a realizar-se em 2021, em Kunming, na China, onde se espera que os líderes mundiais concordarão com um ambicioso plano de ação nesta matéria.

Segundo as Nações Unidas, a pandemia da covid-19 realçou ainda mais a importância da relação entre as pessoas e a natureza. Para encontro mundial desta semana é esperado que os líderes mundiais se mostrem mais ambiciosos no desenvolvimento do quadro global de biodiversidade pós-2020 a ser adotado no ano seguinte, na China. Em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU é fundamental concretizar a visão global de "viver em harmonia com a natureza".

