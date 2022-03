Antigo primeiro-ministro búlgaro detido por suspeita de fraude

Procuradoria Europeia investiga 120 casos de um dos governos mais corruptos da UE. Boyko Borissov esteve à frente, até 2019, daquele que era chamado um “Estado mafioso”, com desvio de fundos europeus sobretudo na agricultura, economia e obras públicas.

O antigo primeiro-ministro da Bulgária, Boyko Borissov, foi detido na quinta-feira à noite no âmbito de uma vasta operação policial ordenada pela Procuradoria Europeia. Em causa está uma investigação de potenciais 120 casos de fraude que estão a ser analisados por este órgão europeu que supervisiona a aplicação dos fundos europeus. A Procuradoria Europeia é um órgão independente que entrou em funções em 2021 para investigar corrupção, fraude e branqueamento de capitais na EU.

Borissov cumpriu três mandatos sucessivos, até 2021 tendo sido o segundo político que mais tempo esteve no poder em Sofia. Em 2019 perdeu o poder para o atual primeiro-ministro Kiril Petkov, que na sua conta de Facebook escreveu “Não há ninguém acima da lei”.

Mas durante anos não era isso o que parecia acontecer na Bulgária. Borissov saiu do poder após dois meses em que os búlgaros encheram as ruas todas as noites protestando contra uma oligarquia mafiosa que controlava o Estado e tinha cativo os fundos europeus.

O ministro das Finanças do governo de Borissov, Vladislav Goranov, a antiga responsável pelo comité parlamentar de finanças, Menda Stoyanova e a assessora de imprensa Sevdalina Arnaudova, foram também detidos.

A procuradora-geral europeia, Laura Codruța Kövesi, esteve ela própria na Bulgária nos últimos dias, a coordenar parte das investigações nos setores onde se suspeita que tenham sido cometidas as maiores fraudes com fundos europeus – agricultura, construção e obras públicas.

Não foi até ao momento proferida nenhuma acusação contra Borissov, mas segundo o jornal Politico, o seu advogado adiantou que o que está em causa é uma acusação de extorsão.

Durante os anos 90, a Bulgária era conhecida como um “Estado mafioso”, de oligarcas que se instalaram após o vazio de poder deixado pelo fim da era soviética. Borissov, um ex guarda-costas do antigo ditador comunista, Todor Zhivkov, era suspeito de ter ligações à mafia búlgara ou, na melhor das hipóteses, ser conivente com os esquemas corruptos que existiam em todos os setores da sociedade búlgara.

