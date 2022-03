As revelações foram feitas pelo Ministério Público colombiano.

Antes da sua morte, Taylor Hawkins tinha tomado opiáceos e anti-depressivos

O baterista da banda de rock alternativa Foo Fighters, Taylor Hawkins, tinha consumido cannabis, opiáceos e antidepressivos antes da sua morte na sexta-feira à noite num hotel de Bogotá, anunciou no sábado o Ministério Público colombiano.

"A análise toxicológica mostra que foram encontradas dez substâncias no corpo de Taylor Hawkins, incluindo THC (cannabis), antidepressivos, benzodiazepinas e opiáceos", disse a procuradoria num comunicado.

Taylor Hawkins, o baterista da banda de rock americana Foo Fighters, morreu na sexta-feira à noite num hotel em Bogotá, Colômbia.

Os investigadores continuam a trabalhar "para esclarecer totalmente os factos que levaram à morte de Hawkins", acrescentou.

Pouco antes de morrer, o baterista tinha-se queixado de "dores no peito". Um clínico geral foi chamado para tentar ressuscitá-lo mas falhou, de acordo com a Câmara Municipal de Bogotá.

Um minuto de silêncio

Os Foo Fighters, uma das mais notórias bandas de rock alternativo da cena americana, frequentemente aclamada pela crítica, vencedora de vários prémios Grammy e autora de grandes êxitos, deveriam tocar esta sexta-feira em Bogotá por ocasião do Festival de Picnic Estéreo. O concerto foi cancelado, e milhares de pessoas à espera do início do espectáculo observaram um minuto de silêncio.

A banda também cancelou um concerto marcado para 27 de Março em São Paulo, Brasil.

