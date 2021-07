No que toca ao ensino secundário clássico terá a percentagem mais elevada de alunos desde o ano letivo de 2010/2011.

Ano letivo 2021/22

Maioria dos alunos do fundamental encaminhada para o ensino técnico no próximo ano letivo

Susy MARTINS No que toca ao ensino secundário clássico terá a percentagem mais elevada de alunos desde o ano letivo de 2010/2011.

A maioria dos alunos do ensino fundamental foi encaminhada para o ensino secundário técnico. De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Ministério da Educação, dos 5.411 alunos que passaram para o ensino secundário, 47,1% foram encaminhados para a via técnica.

O valor representa uma ligeira redução face aos 49,1% registados no ano letivo anterior. Do total e em menor número, 39,9% dos alunos vão entrar no próximo ano letivo no ensino secundário clássico, um aumento de 1,6 pontos percentuais face ao ano anterior. Esta é a percentagem mais elevada desde o ano letivo de 2010/2011.

Houve ainda mais alunos a serem encaminhados para a via de formação profissional - 12,5% -, e apenas 0,5% viram o ciclo 4 ser prolongado por mais um ano.

Em comunicado, o ministério destaca que 99,7% das decisões de orientação foram conseguidas com o acordo dos pais. Em 17 casos não houve consenso e os pais não concordaram com a recomendação dos professores. Nestes casos por ação de uma 'comissão de orientação', em 16 casos foram aceites as sugestões dos docentes e apenas num caso foi aceite a proposta dos pais.

