Animais domésticos deixaram de ser aceites no centro para refugiados em Kirchberg

Susy MARTINS No entanto, ministro da Imigração, Jean Asselborn, garante que nenhum animal é separado do seu dono.

Os animais de estimação deixaram de ser aceites no centro de acolhimento de urgência para refugiados, em Kirchberg. E isso desde 10 de novembro.

Uma informação confirmada pelo ministro da Imigração, Jean Asselborn, numa resposta parlamentar. Segundo o ministro, por causa da falta de vagas em todas as estruturas de acolhimento para requerentes de asilo, foi decidido que o centro de Kirchberg iria acolher para além dos requerentes de asilo ucranianos, também outras pessoas de outras nacionalidades que chegam ao país.

Devido a esta alteração, o ministro salienta que é preciso garantir a segurança e a higiene de todas as pessoas albergadas. No entanto, Jean Asselborn garante que nenhum animal é separado do seu dono.

Os requerentes de proteção temporária que chegam à estrutura com um animal são realojados noutra estrutura, que permite a sua presença. O responsável pela pasta da Imigração garante ainda que nenhum animal é eutanasiado.



