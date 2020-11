Os angolanos celebram esta quarta-feira 45 anos de independência, mas de forma mais contida, devido às restrições sanitárias.

Angolanos celebram hoje 45 anos de independência sem festejos

Henrique DE BURGO Os angolanos celebram esta quarta-feira 45 anos de independência, mas de forma mais contida, devido às restrições sanitárias.

Os angolanos celebram esta quarta-feira 45 anos de independência, mas de forma mais contida, devido às restrições sanitárias. Segundo os dirigentes associativos angolanos no Luxemburgo, não há nenhum evento previstos esta quarta-feira no Luxemburgo. No entanto, esta quinta-feira o Governo de Angola vai organizar uma videoconferência para os angolanos residentes no Grão-Ducado e na Bélgica sobre como aproximar os serviços da embaixada aos cidadãos.

A videoconferência vai ter lugar a partir das 16h, através da plataforma Zoom da embaixada de Angola em Bruxelas e vai contar com intervenções do secretário de Estado para as Comunidades, do embaixador angolano na Bélgica e outros intervenientes.



À margem deste ato oficial, no próximo sábado, 14 de novembro, está agendada uma festa de comemoração dos 45 anos de independência, no bar Bliss, em Mersch, entre as 17h e as 22h45, e com entrada reservada.

Ainda sobre Angola, o país conta com um novo embaixador residente em Bruxelas. Trata-se de Mário de Azevedo Constantino, que é também embaixador no Luxemburgo. A apresentação das cartas credenciais ao Grão-Duque Henri estava prevista para este mês, mas foi adiada para 2021, segundo garantiu à Rádio Latina fonte próxima ao embaixador.

Mário de Azevedo Constantino é formado em Direito Internacional Público. Entre outras funções, foi diretor do Gabinete dos Assuntos Jurídicos, Tratados e Contenciosos dos Assuntos Multilaterais. Quanto ao seu antecessor, Georges Chikoti, assumiu no dia 2 de novembro a presidência da Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico (OEACP).



(Henrique de Burgo, jornalista do Contacto e Rádio Latina)

