Angariação de fundos

Mário Jardel quer retribuir "carinho" aos portugueses em evento solidário no Luxemburgo

Henrique DE BURGO O antigo atacante começou a ajudar famílias carenciadas, com cestas básicas, no início da pandemia.

Mário Jardel, antigo atacante do FC Porto, Sporting e Beira-Mar, vai estar no Luxemburgo este fim de semana para uma causa solidária, em Grevenmacher. A viagem surge a convite da amiga e empresária portuguesa Lília Gomes, com quem o antigo futebolista vai angariar fundos para ajudar famílias carenciadas no Brasil, com cestas básicas.



Em entrevista à Rádio Latina, Mário Jardel explicou que faz este trabalho social desde o início da pandemia, quando começou a ver pessoas a pedir comida nas ruas.

O evento vai servir para sortear camisolas do Sporting, Porto e Benfica autografadas por Mário Jardel. Os fundos vão depois reverter a favor da associação "Oceano do Bem", responsável por distribuir as cestas aos mais carenciados.

Esta é a primeira vez que Mário Jardel vem ao Luxemburgo. O antigo ponta de lança disse ainda à Rádio Latina que vai aproveitar para "retribuir o carinho" que recebeu quando jogava em Portugal.

Mário Jardel, antigo jogador do FC Porto, Sporting e Beira-Mar, vai estar no dia 3 de julho no café 'Blannen Theis', em Grevenmacher (Grand-Rue, n° 9), a partir das 20h. Durante o fim de semana deverá passar por outros locais no Luxemburgo para a angariação de fundos.

(Henrique de Burgo, jornalista da Rádio Latina)

