Andamos todos ao mesmo

Amor sem adjetivos

A mensagem chegou assim. A Ana escrevia em reação a uma crónica que aqui publiquei no dia 27 de setembro. Chamava-se “A tranquilidade do amor banal” e eu tentava dar conta dessa necessidade permanente de endeusarmos o outro. De o colocar no pedestal. Numa crónica de comportamento, tentei escrever sobre esse sentimento que nos leva a precisar de admirar a outra pessoa para gostar dela. Ou para gostar ainda mais dela.

“Talvez seja por isso que continue à espera do dia em que ouvirei um estranho a falar do seu amor banal”, escrevi na altura. “Da sua pessoa especial que nada tem de especial além do facto de ser sua. Da tranquilidade segura que leva alguém a dizer que outrem é regular. Ordinário em vez de extraordinário. Normal em vez de fantástico.”

Não sei se me consegui explicar bem. Cada leitor interpreta as palavras como as encaixa melhor e cada um sabe de si e das duas exigências para gostar ou não gostar, amar ou não amar, estar ou não apaixonado. Mas a minha amiga Ana que leu aquelas palavras, viu ali uma carência generalizada sobre a qual eu nunca tinha pensado: a urgência em classificar. Em acrescentar atributos. Em juntar mais coisas ao que já é bom. E que, se calhar, devia ser suficiente. E perguntou: “Achas que é possível escrever sobre o amor sem adjetivos?”

Eventualmente perdemos mesmo muito tempo a tentar avaliar isto. Tempo e energia preciosos que podiam ser investidos noutras coisas. Às tantas o amor pode apenas ser. Pode significar apenas estar. Permanecer. Sem necessidade de dizer ou pensar se é bom ou quão bom é.

Não digo “permanecer a todo o custo, a vida toda, aconteça o que acontecer”. Não digo que “só precisamos de amor e uma cabana e o resto aparece.” Não digo que “basta amar, mesmo que o outro seja um anormal e nos prenda porque sabe que não o conseguimos largar”. Nada disso. Sei bem que há milhares de nuances para concluir que muitas vezes, tantas vezes, o amor não basta. Se o amor não vier com condições para ser vivido não é amor. É apenas dor.

Temi muito, ao receber a mensagem em forma de desafio, que escrever sobre este assunto podia redundar numa série de lugares comuns com frases de pacotilha e pensamentos bonitos mas vazios quando espremidos. Mas, embora corresse o risco, quis mesmo tentar não adjetivar e pensar a sério nisso de amar sem qualificar.

Nesse tal “permanecer”. Permanecer como quem fica ali porque sabe a casa, porque sabe a aconchego, porque sabe a conforto, porque sabe a segurança. Permanecer porque é ali que estamos bem e não precisamos de muito mais para termos as medidas cheias. Permanecer porque o amor não precisa de ser sempre sôfrego, sofrido, arrebatador, intenso, esfusiante. Não precisa de ser sempre fantástico, incrível, grande, enorme, gigante. O amor não precisa de ser sempre qualquer coisa. Às vezes pode apenas ser. E este “apenas” é tanto...

Caramba, é um patamar difícil de alcançar, esse do amor. Do amar e ser amado e de encontrar e ser encontrado por alguém com quem nos sentimos bem. Então, em cada momento em que estamos lá, nesse encontro que sabemos ser raro, podíamos só respirar fundo e aproveitá-lo. Sem o qualificar. Já foi suficientemente difícil chegar ali. Não é preciso subir mais a fasquia. Agora basta descansar e aproveitar. Apenas. Sem adjetivos.

