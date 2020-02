As famosas coffeeshops da capital holandesa podem deixar de ser uma atração turística. O país diz que tem muito mais para mostrar.

Amesterdão admite proibir canábis para turistas

A proposta da autarca de Amsterdão, Femke Halsema, surge depois das conclusões do inquérito que mostra que mais de metade dos inquiridos viajou para cidade com o consumo de canábis no imaginário.

Embora 34% dos jovens admitam viajar com menos frequência para a capital holandesa caso as restrições ao consumo nas coffeeshops para os turistas entrem em vigor, a presidente da câmara coloca o bem estar e a qualidade de vida dos residentes em primeiro plano. Nem os 11% que garantem não ter intenções de nunca mais pisarem a cidade a demovem. Numa altura em que o turismo nos Países Baixos está em amplo crescimento, Femke Halsema garante que há muito mais para ver.

Entretanto, vão entrar em vigor em abril as medidas contra o turismo sexual na Red Light District. A partir das 22 horas os turistas estão proibídos de se aproximar das montras da prostituição legal. Os guias turísticos que desrespeitem as novas restrições incorrem em multas de 200 euros.