América Latina. México com 4.448 casos e 214 mortes num dia

Lusa Brasil regista 620 mortos e 23.101 infetados nas últimas 24 horas.

O Brasil registou 620 mortos e 23.101 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 107.852 óbitos e 3.340.197 casos confirmados desde o início da pandemia, informou hoje o executivo.

Os dados constam do último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde brasileiro, que indicou que a taxa de letalidade da doença no país mantém-se em 3,2%, quando se investiga a eventual relação de 3.468 mortes com a covid-19.

O Brasil, segundo país com maior número de mortos e infetados pelo novo coronavírus, apenas atrás dos Estados Unidos da América, ocupa também a segunda posição na lista de nações com maior número de recuperados, num total de 2.432.456 pacientes que conseguiram superar a doença. Atualmente, 799.889 infetados continuam sob acompanhamento médico.

O foco da pandemia é o estado de São Paulo (sudeste), que totaliza 699.493 casos de infeção e 26.852 mortos, e que começa a registar uma tendência de estabilização em ambos os índices.

Na lista de estados mais afetados seguem-se a Bahia (nordeste), com 216.030 pessoas diagnosticadas e 4.406 óbitos, o Ceará (nordeste), que soma 197.619 infetados e 8.133 vítimas mortais, e o Rio de Janeiro (sudeste), que tem hoje 194.279 casos confirmados de covid-19 e 14.562 mortes.

A covid-19 já atingiu 98,7% dos municípios brasileiros, com a região norte do país a ser a primeira a registar 100% do seu território com casos da doença, segundo um levantamento feito pelo canal televisivo GloboNews.

A primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, informou hoje, através das suas redes sociais, que recuperou da covid-19, doença que o seu marido, o Presidente Jair Bolsonaro também contraiu e da qual já se curou.

"Exame negativo. Obrigado pelas orações e por todas as manifestações de carinho", escreveu a mulher do chefe de Estado, partilhando uma imagem do teste negativo que atestou a sua recuperação da doença, contraída no final de julho.

México

"Temos três semanas em que temos uma diminuição do número de casos diários. Imaginámos que os meios de comunicação social, que durante muitas semanas estiveram entusiasmados em dizer 'números recorde de casos', talvez hoje estejam entusiasmados em dizer 'números recorde de diminuição'", afirmou Hugo López-Gatell, subsecretário para a Prevenção e Promoção da Saúde, citado pela agência de notícias espanhola Efe.

Segundo as autoridades sanitárias mexicanas, o último balanço aponta para uma tendência de redução de novas infeções desde o início do mês, após um recorde diário de 9.556 casos registado em 01 de Agosto.

Desde o início da pandemia, o país contabilizou 522.162 casos de covid-19 e 56.757 óbitos.

O México é o terceiro país do mundo com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus, depois dos Estados Unidos (EUA) e Brasil, e o sétimo com mais casos confirmados, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.

