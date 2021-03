A 8 meses da COP26, o americano John Kerry veio a Bruxelas para criar uma aliança para que os países consigam vencer a emergência climática.

América e Europa unem-se para o empurrão diplomático no clima

Vindo dos Estados Unidos, o recém-nomeado enviado especial para o clima, John Kerry, participa hoje em Bruxelas numa reunião do colégio de comissários europeus, com o objetivo de “renovar a conversa com os nossos amigos na Europa sobre a nossa aliança sobre o clima, algo que permitiu o Acordo de Paris no passado. E é importante dizer que as pessoas têm que ser ainda mais fortes agora”, disse Kerry, secretário de Estado de Barack Obama à altura da assinatura do Acordo de Paris, em 2015. Kerry foi fotografado com uma neta ao colo na altura em que assinou o documento em nome dos Estados Unidos.

“Tenho a certeza de que com a União Europeia e os EUA a trabalharem juntos podemos mover montanhas, para criarmos um mundo para os nossos filhos viverem dentro dos limites planetários”, salientou o vice-presidente da Comissão Europeia, e responsável pelo Clima, Frans Timmermans.

Kerry, no entanto não diminuiu a imensidão da tarefa: “Enfrentamos uma crise extraordinária. A ciência está a gritar-nos isso. O ano passado foi o ano mais quente da história. Portanto isto é uma crise”, disse na declaração à imprensa que antecedeu a reunião com a Comissão Europeia.

Mas, disse que esta é também “a maior oportunidade que tivemos desde a Revolução Industrial para construir um mundo melhor. Para nos renovarmos e às nossas economias. É um extraordinário momento, por causa de todas as tecnologias que há aí: captura e armazenamento de carbono, energias renováveis, hidrogénio verde, há uma lista”.

Um tempo muito curto: 8 meses até à última oportunidade

O tempo de agir está no entanto a ficar curto. “O senso comum diz-nos isto: Glasgow é a última oportunidade e é também a nossa melhor esperança para que o mundo se junte e construa uma nova ambição em cima do Acordo de Paris. Mas Paris não chega. Se fizermos o que prometemos em Paris o mundo estará a caminho de mais 3ºC. E nem sequer estamos a fazer o que combinámos na altura”, disse John Kerry a propósito das promessas das 195 nações que se comprometeram a enviar planos para atingir a neutralidade carbónica até 2050 e reduzir as emissões em pelo menos 55% até 2030.

A urgência de aumentar a velocidade diplomática de que Kerry falou refere-se à necessidade de na Conferência de Galsgow, a COP26, os países apresentem objetivos corajosos. Segundo os diplomatas e os cientistas, a COP 26 representa a última chamada para o mundo começar todo a reduzir emissões. Neste momento, o dióxido de carbono na atmosfera já chegou a 441 pp1 (partes por milhão), quando o limiar do valor seguro é de 350ppi.

“Este é o momento. Em que governos, empresas, pessoas, e o senso comum se juntam para fazer o que é preciso”, disse Kerry. “E podemos fazê-lo: temos muitas tecnologias. Isto pode ser feito. Mas os cientistas dizem que esta é a década da ação, de 2021 e 2030 são os anos que temos”.

Também o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse na apresentação de um relatório em que se reconheceu que o conjunto dos compromissos dos países estavam longe de cumprir o Acordo de Paris, que “2021 é o ano do tudo ou nada”.

América e Europa juntas: a História a repetir-se

Kerry referiu que conta com a Europa para ajudar a aumentar a ambição. “Não temos melhores parceiros que os nossos amigos europeus e é importante alinharmo-nos agora. Porque nenhum país sozinho vai resolver esta crise. Vai ser preciso todos os países, todos os governos, a sociedade civil de todos os países, e em grande medida vai ser preciso o setor privado. Há triliões de dólares e de euros que têm que ser investidos, mas todas as análises económicas são claras. E é mais caro não fazermos o que temos que fazer”.

Nos oito meses até à COP26 (que se realiza em novembro, em Glasgow), haverá ainda a Cimeira do Clima, em abril, convocada pelo presidente Joe Biden, que será igualmente um empurrão para os países tomarem as medidas “do senso comum”.

As tentativas de encaminhar o mundo para um limiar seguro de temperaturas – menos do que 1.5ºC de aquecimento em relação às temperaturas de antes da Revolução Industrial – parecem estar cada vez mais em perigo. Na passada sexta-feira, dia 5 de março, a China apresentou os seus planos económicos para os próximos cinco anos, à luz dos quais, segundo os analistas, as suas emissões de carbono vão subir em vez de descer. A China é o maior emissor mundial de gases com efeitos de estufa e embora tenha prometido chegar à neutralidade carbónica em 2060 não apresentou dados de como o vai fazer. Nem perspetivas de o fazer ao ritmo necessário.

