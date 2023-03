Nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, o tempo só mostrou um tímido lado invernal. A neve também foi escassa.

Ameno, seco e solarengo. Como tem sido este Inverno no Luxemburgo

Sophie HERMES Nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, o tempo só mostrou um tímido lado invernal. A neve também foi escassa.

Nos últimos meses, houve apenas uma sensação limitada de Inverno no Luxemburgo. O tempo em dezembro, janeiro e fevereiro foi bastante ameno. Como o serviço meteorológico estatal Meteolux observa no seu relatório sazonal, também foi demasiado seco e bastante ensolarado.

Na estação Meteolux em Findel, foi medida uma temperatura média de 3,3 graus Celsius para o período entre 1 de dezembro e 28 de fevereiro. Isto é 1,4 graus mais do que a média para os anos de 1991 a 2020. Nos meses de Inverno, foi mais quente do que o esperado. O valor máximo absoluto foi medido a 31 de dezembro do ano passado. Nessa altura, as temperaturas em Findel subiram para 15,7 graus Celsius - um máximo absoluto para dezembro. Foi um dos 17 dias do Inverno em que as temperaturas máximas atingiram os dois dígitos.

Mas também houve dias realmente invernais. O valor mais baixo absoluto da estação foi registado também em dezembro: no dia 17, as temperaturas baixaram para -9,7 graus. Um total de 42 dias de geada foi registado em Findel nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, nos quais as temperaturas mais baixas foram inferiores a congelação. A média a longo prazo foi de 46 dias de geada num Inverno. Houve dez dias de gelo nestes três meses, em que as temperaturas máximas não subiram acima dos 0 graus. Eram esperados 13 dias de gelo. A geada terrestre ocorreu em 49 dias em Findel.

Quase nenhuma precipitação em fevereiro

Com um total de 171,4 litros por metro quadrado, a precipitação neste Inverno ficou aquém do esperado (220,6 litros por metro quadrado). Os meses diferiram consideravelmente uns dos outros. Embora dezembro tenha sido ligeiramente seco, choveu muito mais do que o habitual em janeiro. Em fevereiro, no entanto, a precipitação foi a exceção. Em Findel, apenas 4,4 litros por metro quadrado foram medidos durante todo o mês. Isto faz de fevereiro de 2023 o segundo mês mais seco desde que os registos meteorológicos começaram em 1947, sendo o mais alto em 1959 com 2,4 litros por metro quadrado.

A precipitação no Inverno foi distribuída ao longo de 39 dias. Ou seja, doze a menos do que a média a longo prazo. Em fevereiro, apenas seis dias de chuva foram registados.

A neve também foi bastante escassa nos últimos meses. Em Findel, apenas nove dias de cobertura de neve foram registados entre dezembro e fevereiro. Normalmente, 21 desses dias são registados num Inverno. A profundidade máxima de neve na estação de Meteolux era de sete centímetros no dia 21 de janeiro. No entanto, outros locais do país registaram definitivamente mais nevões.

O número de dias de neve coberta neste Inverno ficou muito aquém do esperado. Foto: Anouk Antony

Este Inverno foi tão variado em termos de horas de sol como em termos de precipitação. Embora em dezembro estes estivessem mais ou menos de acordo com a média a longo prazo, janeiro foi predominantemente cinzento com apenas 27 horas de sol. Já nos 28 dias de fevereiro, foi medido um total de 116,4 horas de sol - significativamente mais do que o esperado (79,5). No penúltimo dia do mês, foram registadas dez horas de sol, e em nove outros dias foram mais de sete. Em oito dias de fevereiro, contudo, o sol não pôde prevalecer contra as nuvens.

O nevoeiro também foi menos frequente do que o habitual nos últimos meses. Contou-se um total de 17 dias de nevoeiro, dos quais 29 eram de esperar.

Primavera está a chegar, mas bom tempo vai demorar

Embora os peritos em meteorologia tenham considerado o início da Primavera na quarta-feira passada, o bom tempo ainda está longe de chegar. Depois dos últimos dias estarem bastante ensolarados, as nuvens voltaram este fim de semana. A precipitação é de esperar no início da próxima semana, possivelmente também sob a forma de neve. As temperaturas não ultrapassarão os quatro graus Celsius. A geada é de esperar à noite.

Fevereiro num relance Temperatura média: 3,9 graus Celsius (média a longo prazo: 2,2)

Dia mais quente: 21 de fevereiro com 14,2 graus Celsius

Dia mais frio: 9 de fevereiro com -6,3 graus Celsius

Horas de sol: 116,4 (média a longo prazo: 79,5)

Dias sem luz solar: 8

Precipitação: 4,4 litros/metro quadrado (média a longo prazo: 59)

Dias com precipitação: 6

Dias com neve: 3

Dias com nevoeiro: 4 (7,9 horas no total)

Dias com geada no solo: 17

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto)

