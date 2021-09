Um jovem de 16 anos estará entre os detidos.

Sociedade 9

Ameaça

Alemanha. Quatro pessoas detidas após ameaça de ataque a sinagoga

AFP Um jovem de 16 anos estará entre os detidos.

No feriado judeu Yom Kippur, uma ameaça de ataque à sinagoga de Hagen, na Renânia do Norte, colocou a polícia em alerta e as celebrações foram canceladas.

Segundo as autoridades, quatro pessoas foram detidas. De acordo com as publicações Der Spiegel e Bild, um jovem sírio de 16 anos faz parte dos detidos, mas a informação ainda não foi confirmada. O jovem terá anunciado o ataque num fórum de discussão na internet que se encontrava vigiado pelas autoridades.

9 Ameaça de ataque a sinagoga em Hagen. Markus Kümper/Sauerlandreporter

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Ameaça de ataque a sinagoga em Hagen. Markus Kümper/Sauerlandreporter Ameaça de ataque a sinagoga em Hagen. Markus Kümper/Sauerlandreporter Ameaça de ataque a sinagoga em Hagen. Markus Kümper/Sauerlandreporter Ameaça de ataque a sinagoga em Hagen. Markus Kümper/Sauerlandreporter Ameaça de ataque a sinagoga em Hagen. Markus Kümper/Sauerlandreporter Ameaça de ataque a sinagoga em Hagen. Markus Kümper/Sauerlandreporter Ameaça de ataque a sinagoga em Hagen. Markus Kümper/Sauerlandreporter Ameaça de ataque a sinagoga em Hagen. Markus Kümper/Sauerlandreporter Ameaça de ataque a sinagoga em Hagen. Markus Kümper/Sauerlandreporter

Segundo a ministra da Justiça, Christine Lambrecht, tratou-se de uma "situação de ameaça muito grave".

O incidente traz à memória o ataque à sinagoga em Halle há dois anos, quando no mesmo feriado, um extremista armado entrou numa sinagoga e matou duas pessoas, ferindo outras duas.

Segundo a France-Presse, o alerta de possível "atentado" partiu dos serviços de informações "de um país estrangeiro".







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.