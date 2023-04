Um grave acidente aconteceu na tarde de domingo de Páscoa em Mersch. O ferido foi transportado de helicóptero para o hospital.

Acidente rodoviário

Ambulância colide com duas viaturas e faz um ferido grave

Redação Um grave acidente aconteceu na tarde de domingo de Páscoa em Mersch. O ferido foi transportado de helicóptero para o hospital.

Ainda está por explicar o que levou o motorista da ambulância a perder o controlo do veículo numa curva em Mersch, provocando um grave acidente rodoviário. A ambulância virou para a via paralela e colidiu com um automóvel que seguia em sentido contrário em direção a Angelsberg e que foi atirado para uma vala, informa o relatório policial.

A ambulância atingiu ainda outra viatura que vinha também em sentido contrário, e que foi projetada contra os dispositivos de segurança. Descontrolada, a ambulância acabou por cair numa vala.

Dez feridos em três acidentes na madrugada desta segunda-feira Um dos acidentes, na capital, resultou em seis feridos.

De acordo com o relatório policial, uma das pessoas que viajava numa das viaturas atingidas pela ambulância ficou gravemente ferida, necessitando de ser transportada de helicóptero para o hospital.

Durante quatro horas, a estrada esteve cortada ao trânsito tendo só reaberto às 21 horas, depois de terminada toda a operação de socorro a que se seguiu a limpeza da via.

A polícia não dá mais informações, ficando por saber se a ambulância transportava algum doente e qual o estado do ferido do acidente.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.