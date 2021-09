A promoção do investimento sustentável na União Europeia carece de coerência, considera o próprio Tribunal de Contas Europeu num relatório divulgado esta terça-feira.

Sociedade 4 min.

Ambiente

UE não está a cumprir promessas sobre finanças verdes

Ana B. Carvalho A promoção do investimento sustentável na União Europeia carece de coerência, considera o próprio Tribunal de Contas Europeu num relatório divulgado esta terça-feira.

A União Europeia (UE) não está a fazer o suficiente para direcionar o financiamento para os investimentos verdes. A conclusão consta de um relatório publicado esta segunda-feira pelo Tribunal de Contas Europeu.

De acordo com o órgão independente da comunidade europeia, os esforços do bloco para reforçar o financiamento sustentável estão a ficar aquém das expectativas. Os auditores falam, por exemplo, em regras inconsistentes e a falta de requisito vinculativos que obriguem as empresas a proteger o ambiente.

De acordo com a própria Comissão Europeia (CE), esta terá de investir 1 trilião de euros por ano na transição para uma economia de zero carbono até 2050. Mas para o período 2021-2027 o apoio financeiro da UE de mais de 200 mil milhões de euros fica muito aquém do necessário, aponta o Observador Europeu, jornal online belga.

"O negócio insustentável ainda é demasiado lucrativo", afirmou Eva Lindström, membro do Tribunal de Contas Europeu, na conferência de imprensa da apresentação do relatório do regulador com sede no Luxemburgo. A auditora questionou ainda atual roteiro da UE para o financiamento na luta contra as alterações climáticas, bem como outros objetivos ambientais.

A UE está a reformular os regulamentos financeiros para ajudar a angariar fundos para projetos de apoio às alterações climáticas, incluindo mudanças na "taxonomia", um novo livro de regras complexo para ajudar os investidores a saberem quais as atividades verdadeiramente verdes.

Embora as propostas da CE tornem mais claras quais as atividades que são consideradas sustentáveis, o TCE considera no relatório que estas não fazem o suficiente para desencorajar os investimentos que prejudicam o clima.

A Comissão Europeia necessita urgentemente de introduzir "critérios consistentes para determinar a sustentabilidade dos investimentos que apoia a partir do seu orçamento", refere o estudo que avaliou o Plano de Ação Europeu de Financiamento Sustentável de 2018, estabelecido três anos após os países terem assinado os Acordos de Paris.

BCE quer examinar carteiras dos bancos para expor risco climático No cenário político europeu, considera-se que os bancos devem tornar-se um elemento-chave na luta contra as alterações climáticas, desviando o capital dos poluidores.

"Nenhum dos fundos em que a UE investe deve ir para projetos que prejudiquem o ambiente", considerou Eva Lindström esta segunda-feira . "Alguns destes fundos continuam a ser utilizados para infraestruturas de combustíveis fósseis". Os auditores aconselham a Comissão a aplicar o princípio de "não causar danos significativos" a todos os financiamentos da UE.



Se o bloco seguisse este princípio, significaria que nenhum investimento deverá impedir o objetivo de transição para uma economia sustentável, não poluente e sem emissões até 2050 - o que o tornariam bem encaminhado até 2030. "Reconheço que este é um desafio político, mas acredito que esta é a direção que a UE deve tomar", declarou Lindström.

Sublinhando os riscos de impacto muito elevado das alterações climáticas na economia, o TCE cita ainda o Banco Central Europeu que considerou este ano que "o impacto dos riscos climáticos nas empresas e bancos poderia mesmo desencadear uma recessão ou um colapso do mercado financeiro".



CE devia seguir exemplo do Banco Europeu de Investimento

Segundo Lindstrom, a comissão deveria seguir o exemplo do Banco Europeu de Investimento (BEI) que usa como ponto de partida para a avaliação dos negócios o estudo dos danos. "O orçamento da UE ainda financia infraestruturas de gás em alguns casos. E 40% do orçamento da UE vai é destinado para a agricultura, que é um setor onde as emissões estão a aumentar", ressalvou a auditora.

Na avaliação o TCE acusa a UE de uma série de oportunidades perdidas, citando exemplos como o Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos que proporciona "menos apoios à ação climática na Europa Central e Oriental, onde existe uma necessidade considerável, do que noutras regiões". "Além disso, encontrámos pouco apoio financeiro [para] projetos de adaptação climática, que têm dificuldade em atrair financiamento privado", acrescentam os auditores no relatório.

"Consideramos também que a UE não tem sido suficientemente pró-ativa no apoio ao desenvolvimento de uma reserva de projetos sustentáveis e não explorou plenamente o potencial dos Planos Nacionais de Energia e Clima para identificar oportunidades de investimento sustentável", aponta em relaçãos planos que cada país-membro é obrigado a elaborar.

Animais estão a mudar de forma para se manterem mais frescos Cientistas por detrás do estudo avisam que as mudanças fisiológicas não significam que os animais estejam a lidar bem com as mudanças climáticas.

Só este ano, o último relatório da comissão francesa das Energias Alternativas e da Energia Atómica (CEA) criticou as ações ambientais da UE, na sequência de conclusões semelhantes. A CAE apontou deficiências sobre o papel do orçamento do bloco no apoio à agricultura não amiga do ambiente, os escassos esforços no combate aos resíduos eletrónicos descartados, e a falta de pontos de cobrança de veículos eletrónicos em todo o continente.

Em resposta ao relatório do órgão europeu de supervisão, a CE afirma que a maioria das medidas do plano de ação de 2018 já foram concluídas, acrescentando que a legislação proposta este ano - que obrigaria as empresas a revelar o seu impacto ambiental - reforçaria ainda mais o financiamento sustentável.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.