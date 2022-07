O estabelecimento de Dreiborn é destinado a receber menores problemáticos, mas há cada vez menos pessoas formadas a trabalhar na estrutura, denuncia relatório.

Reinserção

Ambiente tenso no centro sócio-educativo de Dreiborn

Susy MARTINS O estabelecimento de Dreiborn é destinado a receber menores problemáticos, mas há cada vez menos pessoas formadas a trabalhar na estrutura, denuncia relatório.

O ambiente que se vive atualmente no centro sócio-educativo de Dreiborn é bastante tenso. Uma constatação da mediadora Claudia Monti e do mediador das crianças, Charel Schmit, na apresentação do relatório aos deputados das comissões parlamentares da Educação e da Justiça.

Segundo o relatório, não há agentes de segurança suficientes naquela instituição e há uma certa confusão nas tarefas e missões entre os educadores e os agentes de segurança. O documento também realça uma falta de responsabilização dos jovens.

O estabelecimento de Dreiborn é destinado a receber menores problemáticos. No espaço, os menores beneficiam de um enquadramento psicopedagógico intenso, no sentido de se tornarem jovens mais responsáveis. Os utentes têm acompanhamento escolar, a pensar numa reinserção sócio-profissional. O objetivo passa por evitar que os jovens tenham comportamentos que os levem a ser presos em Schrassig, no Centro Penitenciário do Luxemburgo.

Entre 2017 e 2021, o centro de Dreiborn recebeu 75 jovens residentes e 32 não-residentes, sendo que quase metade tinha a nacionalidade luxemburguesa.

O relatório apresentado critica ainda o facto de haver cada vez menos pessoas formadas a trabalhar na estrutura e que os jovens, muitas vezes, não conhecem a duração da sua estadia naquela instituição.

Os deputados mostraram-se preocupados com os problemas apresentados no documento e aconselharam o Governo a agir o mais rapidamente possível, a fim de melhorar a situação no centro sócio-educativo de Dreiborn.



