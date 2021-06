Este reforço da cooperação entre os dois países, no domínio da energia eólica offshore, será feito através da criação destas ilhas artificiais ao largo da costa dinamarquesa.

Luxemburgo e Dinamarca vão construir as primeiras ilhas de energia eólica do mundo

O Luxemburgo e a Dinamarca vão construir as primeiras ilhas de energia eólica do mundo.

Este reforço da cooperação entre os dois países, no domínio da energia eólica offshore, será feito através da criação destas ilhas artificiais ao largo da costa dinamarquesa, onde estarão ligadas centenas de turbinas eólicas que fornecerão eletricidade verde com capacidade para alimentar milhões de lares europeus, refere o Ministério da Energia luxemburguês, num comunicado divulgado esta sexta-feira.

"Hoje estamos a dar um grande passo em frente, reforçando a cooperação para desenvolver e ligar as primeiras ilhas eólicas offshore do mundo. Isto irá aumentar significativamente a produção de energia renovável e promover o hidrogénio verde, que ajuda a descarbonizar setores como os transportes pesados e a indústria em grandes partes da Europa", afirmou Dan Jørgensen, ministro dinamarquês do Clima, Energia e Serviços Públicos, citado na mesma nota.

Para o ministro da Energia do Luxemburgo, Claude Turmes, "as eólicas offshore desempenharão um papel importante na segurança do abastecimento da rede elétrica da Europa Ocidental". "Estou satisfeito por o Luxemburgo, como país sem litoral, ter a oportunidade de participar ativamente no desenvolvimento das primeiras ilhas eólicas offshore do mundo, podendo assim contribuir para este importante desenvolvimento para a transição energética", afirmou, acrescentando que "esta cooperação com a Dinamarca destina-se a complementar a estratégia nacional, que visa acelerar o desenvolvimento das energias renováveis no Luxemburgo".

O projeto, designado de Energy Islands, é o primeiro passo de um grande desenvolvimento da energia eólica offshore, que tem como objetivo reduzir as emissões de CO2 em todo o continente europeu, visando alcançar a ambiciosa meta de 300 GW até 2050.

