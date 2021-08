"As cheias que aconteceram em alguns pontos da Europa são apenas uma pequena parte do caos global, mas ainda assim foram devastadoras", considera o Youth for Climate Luxembourg.

Jovens do Grão-Ducado voltam a fazer greve às aulas pelo clima em setembro

O movimento "Youth for Climate Luxembourg" convocou uma nova greve pelo clima no país a 24 de setembro, apenas uma semana após o arranque do novo ano letivo.

"Estamos fartos", começa assim. Numa publicação esta semana nas redes sociais, o movimento que integra a plataforma global com o mesmo nome volta a reiterar a inatividade dos políticos face às recentes cheias na Europa, que afetaram o Grão-Ducado e as vizinhas Alemanha, e Bélgica.

"As cheias que aconteceram em alguns pontos da Europa são apenas uma pequena parte do caos global, mas ainda assim foram devastadoras", considera o coletivo de jovens.

Como habitualmente, no dia 24 de setembro os jovens vão manifestar-se nas ruas do país para pedir mais ação polícia pelo ambiente. Desde a primeira greve em março de 2019, o Youth For Climate Luxembourg tem exigido a neutralidade do clima até 2030, sendo que "o relatório recente da IPCC (painel de cientistas integrado nas Nações Unidas) confirma a importância desta exigência", pode ler-se na publicação nas redes sociais.

Mais pormenores sobre o evento serão divulgados nas próximos semanas, mas para já o grupo adianta que na manifestação será obrigatório o uso de máscara bem como o respeito pelas outras medidas contra a propagação da covid-19.

