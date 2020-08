Cientistas vão alertar os líderes mundiais para o facto de que um "número crescente de novas pandemias mortíferas" irá afligir o planeta se os níveis de desflorestação e perda de biodiversidade continuarem às suas atuais taxas catastróficas.

Sociedade 5 min.

Ambiente. Cinco a seis novas epidemias por ano poderão em breve afetar a população da Terra

Cientistas vão alertar os líderes mundiais para o facto de que um "número crescente de novas pandemias mortíferas" irá afligir o planeta se os níveis de desflorestação e perda de biodiversidade continuarem às suas atuais taxas catastróficas.

Existem "provas claras de uma forte ligação entre a destruição ambiental e o surgimento crescente de novas doenças mortíferas como a covid-19" e por isso está agendada uma cimeira da ONU sobre biodiversidade, que será guiada por conservacionistas e biólogos, para o próximo mês em Nova Iorque.

Um grupo de cientistas alertou para o facto de que "a desflorestação desenfreada, a expansão descontrolada da agricultura e a construção de minas em regiões remotas - assim como a exploração de animais selvagens como fontes de alimento, medicamentos tradicionais e animais de estimação exóticos - estão a criar uma "tempestade perfeita" para o alastramento de doenças da vida selvagem para as pessoas" e por isso os responsáveis políticos serão informados.

"Quase um terço de todas as doenças emergentes tiveram a sua origem através do processo de mudança de utilização da terra", afirmam.

Como resultado, cinco ou seis novas epidemias por ano poderão em breve afetar a população da Terra. "Há agora toda uma série de atividades - abate ilegal de árvores, limpeza e mineração - com comércio internacional associado de carne de animais selvagens e exóticos que criaram esta crise", disse Stuart Pimm, professor de conservação na Universidade Duke ao The Guardian.

"No caso da covid-19, custou ao mundo triliões de dólares e já matou quase um milhão de pessoas, pelo que é claramente necessária uma acção urgente".

Estima-se que dezenas de milhões de hectares de floresta tropical e outros ambientes selvagens estão a ser destruídos todos os anos para cultivar palmeiras, gado agrícola, extrair petróleo e dar acesso a minas e depósitos minerais.

Isto leva à destruição generalizada da vegetação e da vida selvagem que são hospedeiras de inúmeras espécies de vírus e bactérias, a maioria desconhecidas pela ciência. Estes micróbios podem então infectar acidentalmente novos hospedeiros, tais como seres humanos e gado doméstico. Tais eventos são conhecidos como repercussões.

Crucialmente, se os vírus prosperarem nos seus novos hospedeiros humanos, podem infectar outros indivíduos. Isto é conhecido como transmissão e o resultado pode ser uma doença nova e emergente.

Um exemplo deste tipo de situações é dado pelo vírus HIV (SIDA), que no início do século XX se propagou dos chimpanzés e gorilas - que estavam a ser abatidos para carne de animais selvagens na África Ocidental - para homens e mulheres e que desde então causou a morte de mais de 10 milhões de pessoas.

Outros exemplos incluem a febre do Ébola, que é transmitida pelos morcegos aos primatas e humanos; a epidemia de gripe suína de 2009 e o vírus que provoca a covid-19, que foi originalmente transmitido aos humanos pelos morcegos.

"Quando os trabalhadores entram nas florestas tropicais para cortar árvores, não levam comida consigo", disse Andy Dobson, professor de ecologia e biologia evolutiva na Universidade de Princeton. "Eles apenas comem o que podem matar. E assim ficam sempre expostos às infecções".



Este ponto foi apoiado por Pimm. "Tenho uma fotografia de um tipo a abater um porco selvagem nas profundezas da selva equatoriana. Era um madeireiro ilegal e tanto ele como os seus colegas de trabalho precisavam de comida, pelo que mataram um javali. Foram salpicados com sangue de porco selvagem no processo. É horripilante e anti-higiénico e é assim que estas doenças se propagam".

No entanto, os especialistas explicaram que nem todas as doenças emergentes são causadas por um único e grande evento de extravasamento, salientou o zoólogo David Redding, do University College London. Segundo Redding, com o abate das árvores, as quintas ficam em maior proximidade com a floresta antiga, criando um "aumento na interface entre o selvagem e o cultivado".

"Morcegos, roedores e outras pragas portadoras de novos vírus estranhos vêm de tufos de florestas sobreviventes e infectam animais de quinta - que depois transmitem estas infecções aos seres humanos", explica.

Um exemplo desta forma de transmissão é dado pela febre Lassa, que foi descoberta pela primeira vez na Nigéria em 1969 e que agora causa vários milhares de mortes por ano.

"Os números estão contra nós e o aparecimento de novos agentes patogénicos é inevitável", afirma.



No passado, muitos surtos de novas doenças permaneceram em áreas confinadas. No entanto, o desenvolvimento de viagens aéreas baratas mudou esse quadro e as doenças podem aparecer em todo o mundo antes dos cientistas se aperceberem plenamente do que está a acontecer.



Os especialistas apontam ainda a facilidade em viajar e o mundo globalizado como fatores de risco na transmissão de novas doenças.

Soluções

Num artigo publicado na revista Science no mês passado, Pimm, Dobson e outros cientistas e economistas propõem a criação de um programa para monitorizar a vida selvagem, reduzir as repercussões, acabar com o comércio de carne de animais selvagens e reduzir a desflorestação.

O custo deste programa poderia custar mais de 20 mil milhões de dólares por ano, um preço que é "anão" quando comparado ao custo da pandemia de covid-19, que já limpou triliões de dólares das economias nacionais de todo o mundo.

"Estimamos que o valor dos custos de prevenção durante 10 anos seja apenas cerca de 2% dos custos da pandemia de covid-19", afirmam ao mesmo jornal.

Além disso, a redução da desflorestação - que é uma importante fonte de emissões de carbono - teria também o benefício de ajudar na batalha contra as alterações climáticas, acrescentam os investigadores.

"A taxa de emergência de novas doenças está a aumentar e os seus impactos económicos também estão a aumentar", afirma o grupo. "Adiar uma estratégia global para reduzir o risco pandémico levaria a um aumento contínuo dos custos. A sociedade deve esforçar-se por evitar os impactos de futuras pandemias".



