Cientistas advertem que beber água engarrafada tem um impacto 1400 vezes superior no ecossistema do que beber directamente da torneira

Sociedade 2 min.

Ambiente

Beber água engarrafada tem impacto negativo no ecossistema

Cientistas advertem que beber água engarrafada tem um impacto 1400 vezes superior no ecossistema do que beber directamente da torneira

Se os cerca de 1,6 milhões de habitantes de Barcelona, Catalunha, consumissem apenas água engarrafada, perder-se-iam anualmente 1,43 espécies dos ecossistemas.



Nos últimos anos, o consumo de água engarrafada aumentou consideravelmente em todo o mundo, um fenómeno que responde a várias situações, tais como a falta de acesso a este líquido vital, a contaminação de fontes naturais, ou a crença de que é de melhor qualidade do que a fornecida pelos meios convencionais.

Neste contexto, uma equipa de investigação propôs-se comparar os impactos na saúde e no ambiente da água engarrafada em Barcelona com duas outras opções: beber água filtrada da torneira ou beber diretamente da torneira.

Como os cientistas detalham num estudo recentemente publicado pela Science of the Total Environment, os impactos ambientais e sanitários são avaliados independentemente, pelo que desenvolveram uma nova metodologia que combina elementos de uma abordagem conhecida como análise do ciclo de vida, útil para medir as consequências no ecossistema, com a avaliação do impacto na saúde.

Após estimar os danos ambientais e os impactos do processo de engarrafamento na saúde humana, os académicos descobriram que se toda a população de Barcelona, estimada em 2020 em 1,6 milhões de habitantes, bebesse água engarrafada, isso causaria a perda de 1,43 espécies anualmente e teria um custo de produção de cerca de 83,9 milhões de dólares. Os cientistas salientam que estes números representam um impacto ambiental cerca de 1.400 vezes superior em comparação com o cenário contrário

"O maior impacto ambiental da água engarrafada foi atribuído ao elevado consumo de materiais e energia necessários para a produção de água engarrafada em comparação com a água da torneira", explicaram os autores na publicação.

Embora seja verdade que a água da torneira contém produtos químicos chamados trihalometanos, que são utilizados durante a purificação e que estiveram ligados ao cancro da bexiga, estes encontram-se em concentrações muito baixas que não representam uma ameaça significativa para a população.

"Os nossos resultados mostram que, tendo em conta tanto os efeitos ambientais como sanitários, a água da torneira é uma escolha melhor do que a água engarrafada, uma vez que a água engarrafada tem uma gama mais vasta de impactos", afirmou Cathryn Tonne, co-autor da investigação.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.