Amazónia emite agora mais dióxido de carbono do que aquele que absorve

Os cientistas disseram que a descoberta de que parte da Amazónia estava a emitir dióxido de carbono, mesmo sem incêndios, era particularmente preocupante.

A floresta tropical amazónica está agora a emitir mais dióxido de carbono do que é capaz de absorver, segundo um estudo científico publicado na revista Nature. De acordo com a investigação, as emissões ascendem a mil milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano.

A investigação utilizou pequenos aviões para medir os níveis de CO2 até 4.500m acima da floresta durante a última década, mostrando como toda a Amazónia está a mudar.

Estudos anteriores, que indicavam que a Amazónia estava a tornar-se uma fonte de CO2, baseavam-se em dados de satélite, que podem ser dificultados pela cobertura de nuvens, ou medições do solo de árvores, que podem cobrir apenas uma ínfima parte da vasta região.

Os cientistas consideram que este é, muito provavelmente, o resultado da desflorestação e dos incêndios anuais, tornando as florestas adjacentes mais suscetíveis no ano seguinte. As árvores produzem grande parte da chuva da região, pelo que menos árvores significa secas e ondas de calor mais severas e mais mortes e incêndios de árvores.

Capacidade das plantas para absorver dióxido de carbono pode vir a baixar para metade Investigadores descobriram que à medida que aumenta a temperatura global a absorção de carbono pelas plantas vai sendo menor.

Desde 1960, as árvores e plantas em crescimento absorveram cerca de um quarto de todas as emissões de combustíveis fósseis, sendo a floresta tropical Amazónia um ator fundamental desse processo. Segundo os cientistas, perder o poder da Amazónia na absorção de CO2 é um aviso severo de que a redução das emissões de combustíveis fósseis é mais urgente do que nunca.



A presidência de Jair Bolsonaro tem sido duramente criticada por encorajar mais desflorestação, que atingiu o pico dos últimos 12 anos, enquanto os incêndios atingiram o seu nível mais alto este junho desde 2007.

"A primeira notícia muito má é que os incêndios florestais produzem cerca de três vezes mais CO2 do que a floresta absorve" disse Luciana Gatti, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais no Brasil e líder da investigação citada pelo The Guardian. "A segunda má notícia é que os locais onde a desflorestação é 30% ou mais mostram emissões de carbono 10 vezes mais elevadas do que aqueles onde a desflorestação é inferior a 20%".

Menos árvores significa menos chuva e temperaturas mais elevadas, tornando a estação seca ainda pior para a floresta que resta. "Temos um ciclo muito negativo que torna a floresta mais suscetível a incêndios descontrolados". Grande parte da madeira, carne e soja da Amazónia é exportada do Brasil. "Precisamos de um acordo global para salvar a Amazónia", disse Gatti. Algumas nações europeias disseram que irão bloquear um acordo comercial da UE com o Brasil e outros países, a menos que Bolsonaro concorde em fazer mais para combater a destruição da Amazónia.





