A multinacional Amazon é um dos maiores contribuidores mundiais para a emissão de gases que provocam o efeito de estufa.

Sociedade 3 min.

Ambiente

Amazon polui cinco vezes mais que o Luxemburgo

Redação A multinacional Amazon é um dos maiores contribuidores mundiais para a emissão de gases que provocam o efeito de estufa.

Em 2019, o gigante norte-americano, fundado por Jeff Bezos, emitiu 51 milhões de toneladas de CO2. Um valor superior às emissões de um país como Portugal, ou cinco vezes mais do que o Luxemburgo. Desde o transporte de encomendas, armazenamento de dados, prestação de serviços de streaming, alojamento de milhões de websites através dos Serviços Web da Amazon e fabrico dos 15 mil milhões de produtos vendidos no site, o modelo de negócio da Amazon gera impactos muito pesados sobre o ambiente. Em 2019, segundo os seus próprios cálculos, a Amazon foi directamente responsável pela emissão de 51,17 milhões de toneladas de dióxido de carbono (CO2).

No mesmo ano, o Luxemburgo libertou 9,643 milhões de toneladas de CO2 para a atmosfera. A Amazon construiu o seu sucesso numa enorme rede logística de transporte rodoviário para assegurar entregas cada vez mais rápidas. O gigante norte-americano é um dos principais produtores de gases com efeito de estufa, os principais responsáveis pelas alterações climáticas. Só nos transportes, estima-se que a Amazon emita 18,87 milhões de toneladas de CO2 por ano - o dobro das emissões anuais do Luxemburgo.

Centros de dados são os maiores consumidores de energia

A nível mundial, 197 países consomem menos electricidade do que todos os centros de dados (dos quais a Amazon representa 48%). Os centros de dados da Amazon utilizam mais electricidade do que os 90 países menos consumidores de energia do mundo em conjunto.

A COP26 já começou. Quais são os principais pontos de discussão? O começo do fim do aquecimento global, ou mais uma tentativa falhada? Veremos ao longo das próximas duas semanas.

As manifestações para a protecção do ambiente e contra grandes empresas poluidoras multiplicaram-se em todo o mundo, nomeadamente sob a liderança de associações como a Greenpeace, a activista sueca Greta Thunberg ou o movimento da Rebelião da Extinção.

A Amazon, por exemplo, tem sido alvo de várias acções destinadas a denunciar o sobreconsumo e as consequências ecológicas da "Black Friday" que ocorre em Novembro, um dos principais dias promocionais que contribuem para as gigantescas receitas da multinacional.

Perto de mil pessoas manifestam-se em Lisboa por maior justiça climática

Cerca de mil pessoas manifestaram-se este domingo em Lisboa numa marcha em defesa de uma maior justiça climática e exigindo mais ação aos líderes políticos mundiais para se definirem medidas concretas para travar o aquecimento global.



Num percurso que começou na praça Martim Moniz e subiu pela avenida Almirante Reis até à Alameda, largas centenas de manifestantes entoaram cânticos de protesto e empunharam dezenas de cartazes e tarjas. Entre estas, algumas alertavam que “Não há planeta B!” e para a “Precariedade planetária”, exigindo aos governos “Energias renováveis para todos” e que “Não fritem o planeta!”

A concentração, que contou também com as presenças da porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, e da coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, foi sempre controlada de muito perto por vários agentes da PSP, que se colocaram tanto à frente dos manifestantes, como no final do cortejo, que condicionou parcialmente durante a tarde de hoje a circulação rodoviária nesta artéria da capital.

Convocada pela plataforma Salvar o Clima, a manifestação reuniu várias organizações portuguesas que apelam a cortes drásticos nas emissões de gases com efeito de estufa, a uma transição justa e à justiça climática global, numa iniciativa à escala global para criar pressão sobre a 26.ª Conferência das Nações Unidas (ONU) sobre alterações climáticas (COP26).

Mais de 120 líderes políticos e milhares de especialistas, ativistas e decisores públicos estão reunidos até 12 de novembro em Glasgow, na Escócia, para atualizar os contributos dos países para a redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.