Alunos do secundário começam a ser vacinados esta segunda-feira nas escolas

Tiago RODRIGUES Os alunos do ensino secundário começam esta segunda-feira a ser vacinados contra a covid-19. A campanha dura até dia 29 de outubro. As segundas doses serão administradas entre 15 e 29 de novembro.

A campanha é lançada pelo Ministério da Saúde, Alto Comissariado para a Protecção Nacional e Ministério da Educação, com o objetivo de facilitar o acesso dos jovens à vacinação durante o período escolar.

A administração da primeira dose começa esta segunda-feira e dura até dia 29 de outubro e a injeção da segunda dose terá lugar nas mesmas condições quatro semanas depois, entre 15 a 29 de novembro.

A vacinação está sujeita ao consentimento dos pais para menores e ao consentimento dos jovens já adultos.

Algumas escolas secundárias irão organizar autocarros para transportar os alunos do edifício escolar para o centro de vacinação. Para as escolas mais afastadas dos centros de vacinação, as equipas móveis deslocar-se-ão até ao local.

As escolas fornecem aos alunos uma carta para entregarem aos pais, um folheto explicativo, bem como um documento para o consentimento parental e perguntas sobre a saúde do aluno.

