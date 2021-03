Tentativa aconteceu esta sexta-feira de manhã, em sala de aula.

Aluno tenta esfaquear professora em colégio de Metz

Um aluno do terceiro ano do colégio Philippe-de-Vigneulles em Metz-Queuleu tentou agredir uma professora com uma faca na manhã desta sexta-feira às 10h.



No momento do ocorrido, as turmas estariam no intervalo e professora e aluno estavam em reunião. A docente terá pedido para conhecer os pais do adolescente e, nesse momento, este sacou de uma faca e terá tentado um ataque que acabou falhado, porque a professora conseguiu desviar-se e soar o alarme.



A polícia de Metz foi chamada ao local e o jovem foi levado pelas autoridades e permanece sob custódia policial. A família do aluno foi notificada.



O reitor Jean-Marc Huart chegou ao local e prontificou-se a explicar à imprensa que este é um caso particular de um estudante, que não é sintomático de uma determinada violência no estabelecimento".



Ataque surge num momento em que começam a surgiu evidências de um aumento da violência entre jovens e a formação de gangues em França. Três especialistas franceses explicam ao Contacto as razões e os perigos desta espiral de violência juvenil, na sequência de duas semanas sangrentas. Em 15 dias, foram mortos dois jovens de 14 anos, e outros cinco ficaram feridos, em cinco batalhas de grupos de menores nos subúrbios de Paris.





















