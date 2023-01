Poderá um "ponto de viragem" numa parte do mundo ter um "efeito dominó" noutra região? Investigações recentes sugerem que esse cenário já existe.

Alterações climáticas na Amazónia estão a afetar o Tibete

O aquecimento global induzido pela atividade humana está gradualmente a arrastar ecossistemas cruciais e regiões inteiras para mudanças muitas vezes irreversíveis.

No entanto, poderá um "ponto de viragem" numa parte do mundo ter um "efeito dominó" noutra região? Investigações recentes sugerem que esse cenário já existe. As alterações climáticas na floresta tropical da Amazónia estão a ter impacto no planalto tibetano, a 20 mil quilómetros de distância, defende um grupo de cientistas chineses, europeus e israelitas, num artigo publicado na revista Nature Climate Change.



Os picos climáticos na bacia amazónica, estão mesmo a afetar diretamente o Tibete e o alerta vai mais longe: a região dos Himalaias, crucial para a segurança hídrica de milhões de pessoas, está perto de um "momento de mudança" potencialmente desastroso.

Florestas tropicais correm risco de se transformarem em savana

Os investigadores utilizaram dados globais sobre temperaturas próximas da superfície, nos últimos 40 anos, para traçar um caminho de ligações climáticas desde a América do Sul à África Austral, depois ao Médio Oriente e finalmente ao planalto tibetano. Foram então utilizadas simulações de computador para determinar como o aquecimento global poderia alterar estas ligações de longo alcance até 2100.

A partir daí, os investigadores estabeleceram que quando está mais quente na Amazónia, as temperaturas também sobem no Tibete. E, inversamente, quando a precipitação aumenta na floresta tropical sul-americana, a queda de neve diminui na região dos Himalaias, por vezes referida como o "terceiro polo".

A longo prazo, as áreas particularmente vulneráveis a estas mudanças incluem as calotas polares, onde o gelo pode derreter e provocar a subida do nível do mar em vários metros. Já a bacia amazónica, onde as florestas tropicais desmatadas correm o risco de se transformarem em savana, pode deixar de desempenhar o seu papel de "pulmão do planeta".



