Cientistas por detrás do estudo avisam que as mudanças fisiológicas não significam que os animais estejam a lidar bem com as mudanças climáticas.

Sociedade 2 min.

Alterações climáticas.

Animais estão a mudar de forma para se manterem mais frescos

Cientistas por detrás do estudo avisam que as mudanças fisiológicas não significam que os animais estejam a lidar bem com as mudanças climáticas.

Segundo um estudo publicado esta terça-feira na revista científica Cell, as espécies de animais de sangue quente estão a evoluir de forma a que os seus apêndices, tais como bicos de aves e orelhas de mamíferos, cresçam numa tentativa de regular a temperatura corporal à medida que o planeta aquece.

"A regra de Allen, em que os animais em climas mais quentes têm apêndices maiores para facilitar uma troca de calor mais eficiente, reflete isto", explicam os cientistas que verificaram que há provas generalizadas de "mudança de forma" (alterações no tamanho do apêndice) nos animais endotérmicos ( que possuem a temperatura do corpo geralmente maior que a do ambiente) em resposta às alterações climáticas.

"A mudança de forma não significa que os animais estejam a lidar com as alterações climáticas e que tudo está bem. Significa apenas que estão a evoluir para sobreviver, mas não temos a certeza de quais são as outras consequências ecológicas destas mudanças, ou que todas as espécies são capazes de mudar e sobreviver. A mudança climática que criámos está a aumentar a pressão sobre elas, e enquanto algumas espécies se adaptarão, outras não", comentou a autora do estudo, Sara Ryding, da Universidade de Deakin à BBC.

"Muitas vezes quando se discutem as alterações climáticas, as pessoas perguntam 'será que os seres humanos conseguem ultrapassar isto?" ou 'que tecnologia pode resolver isto? É altura de reconhecermos que os animais também têm de se adaptar a estas mudanças". Se os animais não conseguirem controlar a sua temperatura corporal, podem sobreaquecer e morrer.

Alguns animais em climas mais quentes evoluíram historicamente para terem bicos ou orelhas maiores para se livrarem mais facilmente do calor. Uma asa, orelha ou bico maior em relação ao tamanho do corpo dá aos animais mais pequenos uma maior superfície a partir da qual podem perder o excesso de calor. Várias espécies de papagaio australiano têm mostrado um aumento de 4-10% no tamanho do bico desde 1871, o que se correlaciona com o aumento das temperaturas de verão ao longo dos anos, aponta o estudo.

Dragão-de-komodo passa a constar da lista de espécies em risco de extinção A atualização da chamada “lista vermelha” refere ainda que a sobrepesca de tubarões está a criar uma ameaça à espécie, podendo levar à perde de um terço do número atual destes animais na Terra.

Os cientistas dizem que é difícil colocar o clima como a única causa da mudança de forma, mas que outros exemplos de mudança de espécies mostram o efeito do calor. O estudo aponta para que os ratos de madeira estão a evoluir para terem caudas mais longas, os musaranhos mascarados estão a ficar com caudas e pernas mais longas, e os morcegos em climas quentes têm asas maiores.

Embora as espécies de adaptação sejam atualmente pequenas, Sara diz que poderiam ser mais pronunciadas à medida que o planeta se torna mais quente. "Prevê-se que os apêndices proeminentes, tais como os ouvidos, aumentem, pelo que poderemos acabar com um Dumbo na vida real e num futuro não tão distante".

O estudo sugere que a mudança de formas é susceptível de continuar à medida que o clima se torna mais quente, porque temperaturas mais elevadas influenciarão a procura dos animais para regular a sua temperatura corporal. Este ano, alguns países registaram as suas temperaturas mais elevadas em décadas - com julho registado como o mês mais quente do mundo de sempre.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.