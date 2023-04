A diminuição do número de alojamentos para estudantes ocorre numa altura em que o custo do aluguer de um apartamento no mercado privado está a aumentar.

Alojamento para estudantes escasseia com o aumento das rendas

Heledd PRITCHARD

O número de alojamentos para estudantes no Luxemburgo diminuiu nos últimos quatro anos e todas as unidades estão ocupadas, disse o ministro da Habitação, Henri Kox, na terça-feira, à medida que o custo do aluguer de um apartamento no mercado privado aumenta.

Durante o ano académico de 2018-2019, havia quase 1.100 unidades de alojamento para estudantes no Luxemburgo, mas em 2021-2022 o número caiu para 985, disse Kox em resposta a uma pergunta parlamentar.

A diminuição deve-se ao facto de os proprietários quererem utilizar as unidades para outros fins e ao encerramento de uma das maiores residências de estudantes da capital, que foi forçada a encerrar temporariamente devido a um risco sanitário, escreveu Kox.

O número total de alojamentos que a universidade tem para oferecer é suficiente para alojar apenas 17% dos estudantes - um número que está em linha com a média europeia de 18% - disse Kox. Todas as unidades estão atualmente ocupadas e há uma lista de espera todos os anos, acrescentou.

Nos últimos anos, o Luxemburgo tem vindo a registar uma forte pressão no setor da habitação, com aumentos de preços anuais que atingem os dois dígitos. Este ano, o aumento do custo das hipotecas afastou as pessoas da compra de casa e empurrou-as para o mercado de arrendamento, fazendo com que os preços das rendas disparassem 8,7% no primeiro trimestre do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Um número crescente de pessoas nascidas e criadas no país está a ser forçado a sair, com cerca de 70.000 cidadãos luxemburgueses a viverem já nos países vizinhos da Bélgica, França e Alemanha.

A habitação a preços acessíveis é a principal preocupação dos eleitores luxemburgueses, segundo os resultados de uma sondagem publicada em novembro. No período que antecede as próximas eleições nacionais - que terão lugar em outubro - três quartos dos inquiridos afirmaram estar "muito preocupados" com o acesso a habitação a preços acessíveis e os inquiridos de todas as faixas etárias mostraram-se igualmente preocupados, segundo o inquérito.

Em 2021, 60 estudantes tiveram de desocupar as suas residências em Limpertsberg, depois de se ter descoberto que a água da torneira que utilizavam continha bactérias perigosas, como a Legionella, que pode causar pneumonia. As autoridades encerraram o alojamento como medida de precaução.

Mais de 480 dos atuais alojamentos para estudantes foram construídos por promotores privados. A universidade planeia ter cerca de 300 novas unidades disponíveis nos próximos anos, incluindo 160 quartos em Belval, onde se situa o campus principal da universidade, 120 unidades na vizinha Esch-sur-Alzette e alguns quartos perto do campus de Kirchberg.

