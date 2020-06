Tal como os sistemas de ar condicionado, as ventoinhas são contra-indicadas em espaços públicos fechados. O alerta é da Organização Mundial de Saúde.

Alerta: Ventoinhas ajudam a propagar o vírus

Tal como os sistemas de ar condicionado, as ventoinhas são contra-indicadas em espaços públicos fechados. O alerta é da Organização Mundial de Saúde.

Com os termómetros a chegar aos 30ºC um pouco por toda a Europa, a Organização Mundial de Saúde (OMS) reforçou as recomendações tanto em relação aos aparelhos de ar condicionado como às ventoinhas.

Se pretender refrescar-se em casa, sozinho, não há qualquer contra-indicação, o risco destes equipamentos só se verifica em espaços públicos fechados e escritórios, já que estes sistemas de ajudam a propagar as gotículas invisíveis da tosse ou do espirro tornando "inoperante a distância de segurança das pessoas".

No mesmo sentido, o Alto Conselho Francês de Saúde Pública avisa que "a utilização de ventiladores para circulação/arrefecimento do ar é contra-indicada quando várias pessoas estão presentes no espaço, mesmo que estejam a usar máscaras".

Numa altura em que os meteorologistas prevêem o "verão mais quente de sempre", a OMS recomenda portanto que se assegure "uma renovação regular do ar em todos os espaços fechados por meio de ventilação, pelo menos 10 a 15 minutos duas vezes por dia, e/ou ventilação natural ou mecânica" para trazer ar fresco e evacuar o ar que circula no interior.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.