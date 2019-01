Piratas da internet acederam a 773 milhões de emails e 21 milhões de passwords, é uma das maiores fugas de informação de sempre, a sua password pode estar comprometida e com ela entrarem em outras das suas contas.

Alerta: veja se a password do seu email foi roubada

Collection #1. Este é o nome dado a uma das maiores fugas de dados de sempre, composta por 773 milhões de emails e 21 milhões de passwords. O caso foi divulgado pelo conhecido investigador de segurança informática Troy Hunt e no total foram reveladas informações de 2.000 bases de dados diferentes.

Hunt explica no seu site que chegou a estes dados porque uma fonte o avisou que estavam a ser partilhados passwords e conteúdos de emails num popular site para hackers.

O próprio especialista que também tinha sido vítima de esta fuga de informação, segundo conta, estava lá a sua conta de email com uma password antiga que já não usa há algum tempo.

“A lista parecia estar desenhada para ser utilizada em ataques em que os hackers se apoderam a combinação de endereço de email e password e a utilizam para entrar em sites e serviços. São ataques automatizados que se aproveitam sobretudo de pessoas que usam a mesma password para toda a internet”, explica Troy Hunt.

Segundo o referido especialista, a pasta com toda esta informação foi publicada na plataforma Mega, usada para partilha de ficheiros na internet. A Collection #1 tinha 87 gigabytes de informação, 12 mil ficheiros únicos, 2,7 mil milhões de linhas com endereços de emails e mil milhões de combinações únicas de emails e passwords, escreve a revista americana Wired.

A pasta deixou entretanto de estar disponível na plataforma Mega e está agora acessível num fórum de hackers, cujo nome não foi divulgado.

Apesar de não incluir outros dados como cartões de crédito, esta divulgação de dados é considerada gravíssima, pois as passwords não estão protegidas por qualquer chave de encriptação. “Estão todas em texto”, diz Troy Hunt, o que significa que qualquer pessoa que tenha acesso à Collection #1 consegue ter acesso a milhões de emails e passwords.

Para saber se o seu email está comprometido, deve aceder ao site Have I Been Pwned, do próprio Troy Hunt. Caso o seu email tenha sido afetado, deve trocar imediatamente de palavra-passe e também em todos os serviços que use a mesma combinação email e password.

