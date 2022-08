Produto foi retirado, após ter sido detetada a presença de uma bactéria que pode causar problemas gastrointestinais.

Produtos retirados

Alerta sobre paella e camarão cru descongelado do Auchan Cloche d'Or

Redação Produto foi retirado, após ter sido detetada a presença de uma bactéria que pode causar problemas gastrointestinais.

Os produtos paella e camarão cru descongelado, vendidos a granel, na peixaria do supermercado Auchan de Cloche d'Or foram retirados esta quarta-feira de venda pelas autoridades da Segurança Alimentar do Luxemburgo, devido à presença de uma bactéria que pode ser nociva para a saúde.

Em causa estão produtos que foram colocados à venda desde o dia 16 e 17 de agosto até dia 24 agosto, esta quarta-feira.

Imagem divulgada pela Segurança Alimentar relativa ao camarão cruz descongelado.

Segundo o comunicado da Segurança Alimentar as "as infeções tóxicas causadas pela bactéria Vibrio vulnificus podem ocasionalmente resultar em distúrbios gastrointestinais leves em indivíduos saudáveis, mas também em distúrbios não intestinais graves (infeção generalizada) em pessoas suscetíveis ou com condições crónicas pré-existentes". Além disso, alerta o comunicado, "é provável que ocorram infeções cutâneas em feridas pré-existentes ao manusear os produtos".

O Auchan pede assim aos consumidores que adquiriram estes produtos nos referidos dias que não os consumam e os devolvam no supermercado, onde serão reembolsados.

Todas as dúvidas podem ser esclarecidas pelo número de telefone: 43 77 43 1. As autoridades alertam ainda que "não se pode excluir a venda destes produtos "por outros operadores".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.