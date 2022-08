Os consumidores que adquiriram o respetivo lote do produto não o devem consumir, avisa o supermercado. Saiba como proceder para o reembolso.

Segurança alimentar

Alerta. Salmonela detetada em 'Roti de Peru' do Delhaize

Redação Os consumidores que adquiriram o respetivo lote do produto não o devem consumir, avisa o supermercado. Saiba como proceder para o reembolso.

A cadeia de supermercados Delhaize lançou esta segunda-feira um alerta para salmonela detetada num dos produtos: Roti de Peru (Roti Filet Dinde Ficele). A empresa já retirou o produto dos supermercados e avisa os consumidores que o tenham em casa para não o consumirem, e o devolverem nas lojas.

Detalhes do produto em questão:

Nome: Roti filet Dinde Ficele

Roti filet Dinde Ficele Marca: Delhaize

Delhaize Código EAN: 2223870000000

2223870000000 Prazo de validade (DLC): 07/08/2022

07/08/2022 Período comercialização: 29/07/2022

Foto: Delhaize

O supermercado informa os consumidores que o produto pode ser devolvido no supermercado onde foi adquirido e que o reembolso será garantido.



O Delhaize informa ainda que já retirou todos os produtos afetados das prateleiras e reforçou os controlos do produto e do fornecedor em questão. Quanto a outros produtos da mesma gama, a empresa assegura que "não estão afetados" e que "podem ser consumidos com toda a segurança".

Em caso de dúvidas ou outras questões os consumidores podem contactar o serviço de clientes, através do número de telefone gratuito (+352) 30 99 11.

