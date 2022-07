O aviso é do sindicato da Função Pública CGFP que apela ao Governo para acabar com as desigualdades fiscais.

Alerta. 'Risco elevado de conflitos sociais no Luxemburgo'

Num comunicado, o presidente do sindicato da Função Pública (CGFP), Romain Wolff, sublinhou que a elevada inflação faz com que haja cada vez mais pessoas a viver no limite das suas posses. “O Luxemburgo tem atualmente um risco elevado de gerar conflitos sociais”, refere a nota.

Acrescenta-se a esta problemática o aumento do medo sobre o futuro junto da população mais jovem.

O sindicato frisa também que muitos agregados familiares estão fortemente endividados e que um aumento das taxas de juro, nem que seja mínimo, tem um impacto considerável no orçamento das famílias.

Por tudo isto, a CGFP voltar a reiterar que o Governo tem de agir com urgência, no interesse da população, e lutar contra o aumento dos preços da energia, mas também da habitação.

Para além disso, o sindicato reivindica que o Executivo deve tomar medidas para finalmente acabar com as desigualdades fiscais.



