Alerta amarelo de ventos fortes durante todo o dia

(Notícia atualizada às 07h40 do dia 7 de abril de 2022.)

Na quinta-feira, 7, o vento vai soprar forte no Luxemburgo. O Meteolux colocou todo o país em alerta amarelo devido à previsão de fortes rajadas.

De acordo com o Instituto de Meteorologia, o alerta vai estar em vigor das 8h às 23h, com ventos fortes que podem atingir entre 75 e 90 km/h. Segundo o boletim diário a chuva será mais intensa sobretudo ao final da tarde, acompanhada pelas com fortes rajadas de vento. "Ao fim da tarde, o céu irá gradualmente clarear com o risco de alguns aguaceiros", pode ler-se ainda.

O instituto alerta ainda os cidadãos para o risco de queda de obstáculos (por exemplo, ramos) na estrada devido ao vento.

Em relação às temperaturas prevista para esta quinta-feira vão manter-se estáveis. São esperados entre 6 e 8 graus, pela manhã, e 7 e 9 graus à tarde e noite.

A chuva deverá continuar até pelo menos sexta-feira. O sol deverá regressar no fim de semana.

