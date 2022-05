Temperaturas de verão estão previstas para toda a semana.

Meteorologia

Alerta amarelo para chuva e trovoada esta segunda-feira

Susy MARTINS Temperaturas de verão estão previstas para toda a semana.

O Meteolux colocou todo o país em alerta amarelo esta segunda-feira devido à previsão de chuva forte e trovoada, entre as 11h e as 17h. Segundo o instituto de meteorologia haverá risco de trovoadas moderadas com chuvas por vezes fortes a nível local até 15 l/m².

Para esta semana está ainda prevista uma subida das temperaturas que poderão chegar aos 29 graus na quinta-feira. Para esta segunda e terça os termómetros não deverão ultrapassar os 25 graus.

Na quarta-feira sobem para os 28, podendo chegar aos 29 na quinta-feira, neste último onde poderá ocorrer também alguma nebulosidade e aguaceiros.

Na sexta-feira os termómetros devem descer ligeiramente, com as máximas a rondar entre os 25 e os 27 graus. Durante toda a semana as manhãs e noites serão mais amenas, com as mínimas a oscilar entre os 14 e os 19 graus.

