Alerta amarelo de vento forte para esta terça-feira

Redação Chuva e tempo cinzento estão de volta.

Pode retirar as botas, a gabardine e o guarda-chuva do armário. A chuva está de volta ao Grão-Ducado e deverá ficar pelo menos até sexta-feira.

A acompanhar a chuva esta terça estarão rajadas de vento até os 75km/h, o que levou o Meteolux a colocar todo o território nacional em alerta amarelo. O alerta vigora entre as 07h e as 17h e as rajadas serão mais fortes sobretudo durante a parte da tarde.

Tempo

A acompanhar o tempo chuvoso até sexta, as temperaturas mantêm-se frescas, com mínimas de 5 graus e máximas de 11. No fim de semana os termómetros estão previstos chegar aos 24 de máxima com o regresso do sol.





