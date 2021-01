Alemanha volta a registar mais de mil óbitos num dia

A Alemanha volta a registar mais de mil óbitos por covid-19 e 20.398 contágios, em 24 horas, de acordo com os dados do Instituto Robert Koch (RKI).

A Alemanha volta a registar mais de mil óbitos por covid-19 e 20.398 contágios, em 24 horas, de acordo com os dados do Instituto Robert Koch (RKI).

As autoridades sanitárias contabilizaram 1.013 vítimas mortais e 20.398 contágios por SARS CoV-2 no último dia. Por outro lado, no conjunto da Alemanha, a incidência acumulada nos últimos sete dias situa-se em 119,0 casos por cada 100 mil habitantes, a mais baixa desde o dia 01 de novembro.

Na última semana registaram-se 98.946 contágios a nível nacional. Nos estados da Turíngia, Brandeburgo, Saxónia-Anhalt e Saxónia a incidência acumulada é superior à média nacional.

O pico da incidência registou-se no passado dia 22 de dezembro com 197,6 novas infeções por cada 100 mil habitante, num período de uma semana.

No total, o país soma 49.783 mortos e 2.088.400 contágios desde o início da pandemia. O número máximo de casos registou-se no passado dia 18 de dezembro com 33.777 novas infeções.

Na quinta-feira passada contabilizou-se o maior número de óbitos em 24 horas: 1.244 óbitos.

De acordo com as autoridades sanitárias 1.762.200 pessoas conseguiram curar-se da doença. O RKI indica que existem hoje 276.400 casos ativos.

O número de pacientes com covid-19 nas unidades de cuidados intensivos ascendia na quarta-feira a 4.836, dos quais 2.777 precisam de respiração assistida, de acordo com os dados da Associação Interdisciplinar Alemã de Cuidados Intensivos.

O fator de reprodução (R) que considera as infeções num intervalo de sete dias situa-se, no conjunto da Alemanha, em 0,87 - o que implica que cada 100 infetados contagiam, em média, 87 pessoas.

Desde o dia 26 de dezembro, o número de pessoas que já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 na Alemanha ascende a 1.254.760 e 42.670 já foram inoculadas pela segunda vez.

