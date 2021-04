O governo federal pode agora impor o recolher obrigatório, a redução dos contactos e o encerramento das lojas não essenciais.

Alemanha volta a endurecer medidas contra a covid-19

O governo alemão aprovou esta terça-feira, 13, o endurecimento das medidas sanitárias no combate à covid-19. A partir de agora, o governo vai controlar melhor as restrições em todo o país, como um todo, numa tentativa de combater de forma mais eficaz esta pandemia, adiantou a chanceler alemã, Angela Merkel. Esta lei confere ao estado mais poderes nas regiões, que têm oferecido alguma resistência à conduta do poder central na condução desta crise.

Este projeto-lei prevê que se a incidência semanal de infeções for superior a 100 por três dias, o estado federal pode impor recolher obrigatório, reduzindo os contatos entre particulares ou o encerramento de lojas consideradas não essenciais, disse o gabinete da chanceler alemã à AFP. Acima de uma incidência de 100, as escolas só aceitarão alunos testados duas vezes por semana e terão que fechar quando a taxa de incidência ultrapassar os 200.

É também a primeira vez que o recolher obrigatório pode ser imposto automaticamente, após cálculo da incidência. As demais medidas continuam a ser as já aprovadas desde o final de 2020.

O país debate-se com o aumento de casos nos últimos dias. Esta terça-feira, o Instituto Robert Koch (RKI) deu conta que a incidência acumulada de covid-19 em sete dias aumentou na Alemanha para 140,9 casos por 100.000 habitantes, em comparação com 136,4 de segunda-feira, com 10.810 novas infeções nas últimas 24 horas, quase 4.000 a mais que há uma semana.

