Sociedade 2 min.

Alemanha vive maior recessão económica desde o pós-guerra

O produto interno bruto (PIB) alemão diminuiu no primeiro trimestre em 2,2% em relação ao trimestre anterior, anunciou o Instituto Federal de Estatística nesta segunda-feira, 25. A autoridade de Wiesbaden confirmou, assim, os primeiros dados. Segundo economistas, o segundo trimestre será ainda pior.

Embora a propagação do novo coronavírus não tenha afetado significativamente o desempenho económico em janeiro e fevereiro, "os efeitos da pandemia já são graves para o primeiro trimestre de 2020", disseram os especialistas responsáveis pela análise.

O encerramento de várias lojas em meados de março diminuiu o consumo privado. Os gastos do consumidor caíram 3,2% no primeiro trimestre, em comparação ao trimestre anterior.

O consumo privado é um pilar importante da economia alemã e representa uma boa metade da produção económica total. As exportações de bens e serviços diminuíram 3,1% no primeiro trimestre.

As empresas investiram significativamente menos em máquinas, equipamentos, veículos e outros equipamentos (menos 6,9%). O aumento dos investimentos em construção (mais 4,1%) e os gastos do governo (mais 0,2%) impediram uma queda ainda maior.

A pandemia espalhou-se pela Europa em março. Restrições de saída, fronteiras fechadas e negócios praticamente paralisaram a vida ecoómica. Já no último trimestre de 2019, a produção alemã diminuiu 0,1% em relação ao trimestre anterior. Se o produto interno bruto cai dois quartos consecutivos, os economistas falam de uma "recessão técnica".

Os economistas estimam que as consequências da crise serão ainda mais graves no segundo trimestre. "A produção económica provavelmente será significativamente menor que a média do primeiro trimestre já deprimido", disse o último relatório mensal do Deutsche Bundesbank. Várias previsões no mercado pressupõem uma queda no PIB alemão de até 14%.

Para o ano como um todo, o governo federal esperava recentemente a pior recessão da história do pós-guerra. Portanto, a produção econômica da maior economia da Europa deve encolher em 6,3%, embora se espere que a economia recupere novamente no segundo semestre do ano. Na crise econômica e financeira global em 2009, o PIB caiu 5,7%.

Economistas e associações esperam uma queda ainda mais profunda. De acordo com a última previsão, a Câmara de Indústria e Comércio Alemã teme um declínio de 10% no PIB para o ano como um todo. O Instituto Kiel para a Economia Mundial (IfW) prevê uma queda de 7,1%.

O governo vai adotar um programa de estímulo económico já no início de junho. O objetivo é impulsionar a economia à medida que as restrições diminuam gradualmente.



Artigo publicado originalmente na edição alemã do Luxemburger Wort. Tradução de Ana Patrícia Cardoso



