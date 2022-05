Os potenciais beneficiários têm de provar "de forma credível" que estão sob ameaça direta.

Guerra na Ucrânia

Alemanha vai acolher ativistas e jornalistas russos sob ameaça

A Alemanha vai conceder vistos de longa duração a opositores e jornalistas russos que sofreram ameaças, anunciou esta segunda-feira um porta-voz Ministério do Interior alemão.

As pessoas consideradas "vulneráveis" à repressão russa, tais como "defensores dos direitos humanos", cientistas ou jornalistas, poderão beneficiar, juntamente com as suas famílias, de vistos de longa duração, disse o porta-voz em conferência de imprensa. A duração pode, assim, ser significativamente mais longa do que os atuais 90 dias.

As pessoas que trabalham para organizações estrangeiras e que são consideradas como "agentes estrangeiros" na Rússia, "representantes da oposição democrática" ou "representantes da sociedade civil" podem também beneficiar destes vistos. Não foi especificado quantos russos são elegíveis neste momento.

No entanto, os potenciais beneficiários têm de estabelecer "de forma credível" que estão sob ameaça direta, disse o porta-voz.

Mesmo antes da ofensiva russa na Ucrânia ter começado, em fevereiro, Berlim tinha acolhido opositores ao regime do Presidente russo Vladimir Putin, incluindo Alexei Navalny, que foi tratado na Alemanha em 2020 após uma tentativa de envenenamento atribuída aos serviços russos.

