Um sindicato de polícias alemão quer limitar a velocidade rodoviária para 130 km/h em todas as autoestradas alemãs, incluindo os troços que atualmente não têm limite de velocidade. O tópico está a gerar controvérsia no país.

Alemanha: Sindicato de polícias quer limite máximo de 130 km/h para todas as autoestradas

Um sindicato de polícias alemão lançou recentemente um documento onde apela à introdução de um limite de velocidade de 130 quilómetros por hora em todas as autoestradas do país sem exceção, noticia hoje a RTL. O tema está a gerar alguma polémica entre os germânicos visto que alguns troços de autoestradas no país não têm atualmente limite de velocidade, sendo comum atingir os 200 ou 250 quilómetros por hora.

Alguns argumentam que a medida poderia ajudar a reduzir as emissões de gases poluentes para a atmosfera. Em declarações ao jornal alemão Süddeutschen Zeitung, o vice-presidente do sindicato refere, no entanto, que o motivo prende-se mais com razões de segurança do que com questões ambientais. De acordo com o sindicalista a medida poderia diminuir o número de acidentes graves e consequentemente originar menos feridos e mortos nas estradas.

