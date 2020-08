O debate no país já não novo, mas a ideia de reduzir a semana de trabalho para quatro dias está a reaparecer como solução para manter o emprego durante e após a crise sem precedentes causada pela pandemia.

Alemanha. Semana de quatro dias de trabalho volta a debate

O debate sobre uma possível redução da semana de trabalho para quatro dias gera alguma controvérsia sobretudo do ponto de vista empresarial. Recentemente, a questão surgiu do presidente do poderoso sindicato metalúrgico IG Metall. Jörg Hofmann desencadeou novo debate no país ao propor a introdução de tal medida para salvaguardar o emprego numa altura em que a curva do desemprego está em alta no país, a par com a tendência mundial.

O próprio ministro do Trabalho Hubertus Heil afirmou na quarta-feira à imprensa regional que "a redução do horário de trabalho com a compensação salarial parcial pode ser uma medida apropriada". A ideia defendida é a de que, trabalhando menos os empregados poderiam partilhar mais os postos de trabalhos empregos que poderão estar em risco de desaparecer.

Resposta à mudança

A medida seria uma "resposta às mudanças estruturais em setores como a indústria automóvel", que ainda tenta adaptar-se aos veículos elétricos, bem como "a aceleração do digital devido à pandemia", defende o líder da IG Metall no diário Süddeutsche Zeitung.

Jörg Hofmann pede assim que haja "alguma compensação" por parte dos empregadores ao nível salarial, de modo a não causar uma perda significativa do poder de compra. Esta não é a primeira vez que o sindicato metalúrgico aborda o assunto da redução das horas de trabalho, nalguns casos com sucesso.

Em 1995 conseguiu negociar a semana de trabalho de 35 horas na indústria e, em 2018, negociou com sucesso que os trabalhadores que quisessem trabalhar apenas 28 horas por semana durante dois anos, tivessem uma perda de salário limitada.

De acordo com uma sondagem da Yugov publicada na quarta-feira, a proposta de redução dos dias de trabalho para quatro é apoiada por 60% dos alemães. O partido de extrema-esquerda Die Linke vai mais longe, e defende uma "redução das horas de trabalho para 30 horas semanais" sem perda de salário.

Sinal vermelho

A proposta do sindicato metalúrgico não é vista com bons olhos pela federação patronal alemã BDA."De acordo com o diretor, Steffen Kampeter, isto iria "agravar o enorme choque de produtividade" que se vive atualmente. "Quanto mais tempo dura a crise do coronavírus, maior é a necessidade de encontrar soluções inteligentes que façam mais do que apenas distribuir compensações e subsídios salariais", diz também um funcionário do partido conservador de Angela Merkel próximo das pequenas e médias empresas, Carsten Linnemann, à revista Wirtschaftswoche.

Várias grandes empresas alemãs como a Bosch, ZF Friedrichshafen e Daimler já celebraram acordos com trabalhadores para reduzir as horas de trabalho. No mesmo sentido, a Airbus e Continental também estão em negociações com o pessoal. Mas nestes casos, os empregados têm de fazer grandes sacrifícios financeiros. Veja-se o modelo adotado pela Volkswagen no início dos anos 90: para salvar 30.000 empregos em risco quando o grupo se encontrava em crise, pediu aos empregados para trabalharem quatro dias por semana mas os salários foram igualmente reduzidos em 10%.

Wilfried Porth, chefe dos recursos humanos da Daimler denota que reduzir a semana laboral para quatro dias é atualmente inviável. Na indústria automóvel, duramente atingida pela crise, a semana de quatro dias não seria "nem apropriada nem economicamente viável, tendo em conta a situação do setor", afirma.

O governo de Angela Merkel quer, em última análise, deixar aos parceiros sociais decidir sobre a questão, como é tradição na Alemanha. Caso a taxa de desemprego não diminua rapidamente, o debate sobre a redução do horário de trabalho poderá tornar-se uma questão importante na campanha eleitoral para as próximas legislativas, no final de 2021.

O debate sobre a questão não se limita apenas à Alemanha. Em França, para além da extensão do regime de trabalho a tempo reduzido, existe a possibilidade de assinar acordos de "execução coletiva" para organizar o tempo de trabalho de forma a poupar empregos. E tal como na Alemanha, as propostas geram alguma oposição visto que implicam sacrifícios salariais. Também na Áustria, o Partido Social Democrata propôs, segundo o canal público ORF, um programa para reduzir o tempo de trabalho em 20% com uma redução paralela de 5% na remuneração líquida salarial.

No ano passado a filial japonesa da Microsoft deu a todos os 2300 empregados cinco sextas-feiras de folga, sem redução de salário nem dos dias de férias. A empresa registou uma produtividade de 40%.

