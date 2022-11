Autópsia será realizada no Instituto de Medicina Legal da Universidade de Mainz. Polícia alemã admite que ligação a Diana Santos é "uma forte possibilidade".

Sociedade 3 min.

Investigação

Alemanha. Resultado de ADN de partes do corpo conhecido na próxima semana

Tiago RODRIGUES Autópsia será realizada no Instituto de Medicina Legal da Universidade de Mainz. Polícia alemã admite que ligação a Diana Santos é "uma forte possibilidade".

O resultado do teste de ADN às partes de um corpo encontradas na cidade alemã de Temmels, no distrito de Trier-Saarburg, na terça-feira, só deverá ser conhecido na próxima semana, revelou ao Contacto o porta-voz da polícia de Trier.

Segundo Uwe Konz, a autópsia será realizada no Instituto de Medicina Legal da Universidade de Mainz. "Vai demorar alguns dias. Talvez tenhamos os resultados a meio da próxima semana", esclareceu, esta sexta-feira.

Mistério. Polícia alemã admite hipótese de partes do corpo serem de Diana Ao Contacto, a polícia de Trier afirma que as buscas por outras partes do corpo em Temmels já terminaram. As autoridades do Luxemburgo estão envolvidas.

Quanto a uma possível ligação com o caso de Diana Santos, a portuguesa que vivia no Luxemburgo e cujo corpo desmembrado foi encontrado em Mont-Saint-Martin, no dia 19 de setembro, o responsável diz que "é uma das pistas" da investigação. "Temos de esperar pelo teste de ADN para ter a certeza de que podemos dar um nome. É um dos casos que estamos a seguir, mas não temos a certeza. Temos de investigar em todas as direções", explicou.

O porta-voz da polícia de Trier voltou a referir que as autoridades não podem revelar, para já, que partes do corpo foram encontradas, nem o sexo da pessoa. Sobre as buscas que decorreram na terça e quarta-feira, Konz confirma que as autoridades do Luxemburgo também participaram. "Estamos em contacto próximo com os colegas do Grão-Ducado, porque há uma forte possibilidade de este caso estar ligado ao da Diana", admitiu.

Konz revela ainda que não foram encontradas outras partes do corpo durante as buscas, que terminaram ao fim do dia de quarta-feira. "Não podemos dizer já se é uma pessoa do Luxemburgo, porque ainda há partes que faltam", justificou. Quanto à colaboração das autoridades de outros países próximos, como Bélgica ou França, o responsável disse que estas foram contactadas. "Damos as nossas pistas aos colegas para saber se há outros casos ou pessoas desaparecidas", concluiu.

O que se sabe até agora

As partes do corpo foram encontradas por uma pessoa perto de Temmels, junto à fronteira com o Luxemburgo, na terça-feira. Por volta das 14 horas, a testemunha informou a polícia sobre a descoberta junto a uma parque de estacionamento.

Partes de corpo encontradas na fronteira alemã com o Luxemburgo Polícia diz que se trata de um crime recente, incluindo crimes na zona fronteiriça. Serão estas as partes desaparecidas do corpo de Diana Santos?

No local, as autoridades descobriram os restos mortais num arbusto fora do parque de estacionamento. O jornal News TR referiu que centenas de polícias - incluindo do Luxemburgo - participaram nas buscas na quarta-feira e cobriram uma área florestal adjacente e muitas árvores foram cortadas e espessas matas foram examinadas. Foram utilizados drones e cães de busca.

Os bombeiros de Temmels, a polícia de Saarburg, a polícia criminal de Trier, a polícia de Wittlich, o esquadrão de drones da polícia de RLP, cães de busca de Mainz e Koblenz foram destacados para o local.

Segundo aquele jornal, as partes de corpo encontradas eram a cabeça e as pernas. As buscas de quarta-feira teriam como objetivo encontrar os braços.



Pai de Diana Santos continua sem saber quando é que o corpo vai para Portugal Mais de um mês depois de o corpo ter sido encontrado, Horácio Santos afirma que a família continua sem receber qualquer informação por parte das autoridades.

Parte do corpo desmembrado de Diana Santos tinha sido encontrado em Mont-Saint-Martin, no passado dia 19 de setembro. Os membros inferiores tinham sido cortados ao nível dos joelhos, e não havia braços nem cabeça.

Desde então, o caso tem sido investigado pelo Parquet de Diekirch. Até ao momento, apenas um suspeito está preso. Said Banhakeia, marroquino de 48 anos, foi detido no dia 6 de outubro pela polícia judiciária luxemburguesa e está em prisão preventiva na penitenciária de Schrassig. É acusado de homicídio "com premeditação" e considerado pelas autoridades o principal suspeito do crime.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.