Alemanha regista mais 62 mortos nas últimas 24 horas

Lusa A Alemanha registou mais 62 mortos por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 8.411 e mostrando uma subida deste valor em relação ao dia anterior, informaram hoje as autoridades de saúde alemãs.

Na quarta-feira, segundo dados do Instituto Robert Koch, o centro de epidemiologia da Alemanha, o número de mortos situava-se nos 8.349, mais 47 do que na véspera.

De acordo com a mesma fonte, o número de pessoas infetadas também aumentou, atingindo as 179.717, ou seja, mais 353 casos confirmados do que no dia anterior.

No entanto, o número de doentes que recuperaram também cresceu, chegando aos 163.200, o que significa mais cerca de 400 pessoas curadas da covid-19.

Os dados do Instituto Robert Koch, o centro de epidemiologia da Alemanha, adiantam que os estados federados mais afetados foram a Baviera (Bayern), a Renânia do Norte-Vestfália e Baden-Württemberg, com 46.729, 37.698 e 34.129 infetados, respetivamente, o que representa um aumento de 2.438, 1.582 e 1.724 pessoas, nas últimas 24 horas.

Na quarta-feira, o Governo alemão ponderava eliminar o aviso que impede viagens para outros países a partir de 15 de junho, mas a decisão foi adiada.

A Alemanha vai prolongar as regras de distanciamento físico até 29 de junho como medida de contenção.

Bélgica

A Bélgica registou nas últimas 24 horas uma subida do número de novos casos de covid-19 para os 257, após mais de uma semana de recuo, e uma quebra nas mortes para 31, segundo dados oficiais hoje divulgados.



De acordo com o boletim epidemiológico hoje divulgado, nas últimas 24 horas o número de novos casos de infeção por covid-19 inverteu mais de uma semana de tendência em baixa, registando 257, mais 120 do que no dia anterior (137), para um total de 57.849 desde o início da pandemia, em fevereiro.

Nas últimas 24 horas houve ainda 31 mortes confirmadas ou possíveis em resultado da contaminação pelo coronavírus SARS-CoV-2, face às 36 de quarta-feira, registando a Bélgica um total de 9.388 óbitos.

Nas últimas 24 horas deram entrada no hospital do país 47 pessoas (17. 174 no total) e tiveram alta 107 (15.572 desde o início da pandemia).









